ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा, ट्रंप ने फोटो शेयर कर किया बड़ा दावा

Donald Trump on Greenland : वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे अमेरिकी झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। ALSO READ: ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है? पीएम मोदी को क्यों मिला निमंत्रण? वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे अमेरिकी झंडा फहराते नजर आ रहे हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद हैं। फोटो में ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा है, '2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है।'

New media post from Donald J. Trump



(TS: 20 Jan 00:58 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/l94Se0U7G4 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 20, 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बात हुई है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बात हुई है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हम पीछे नहीं हटेंगे।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। हम अकेली ऐसी शक्ति हैं, जो शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और हम इसे साकार करके रहेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta