ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा, ट्रंप ने फोटो शेयर कर किया बड़ा दावा

इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ पर एक और फोटो शेयर की है, जो व्हाइट हाउस की लग रही है। इसमें ट्रंप यूरोपिय देश के नेताओं के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के बगल में बोर्ड पर नक्शा बना है, जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड के अलावा वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। ALSO READ: नोबेल विवाद से ग्रीनलैंड पर कब्जे तक, डोनाल्ड ट्रंप का वो पत्र जिसने हिला दी दुनिया
अमेरिकी राष्ट्रपति एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बात हुई है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हम पीछे नहीं हटेंगे।
