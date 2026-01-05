मादुरो की गिरफ्तारी का असर, जेडी वेंस के घर पर हमला, 1 आरोपी गिरफ्तार

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आवास पर ये हमला वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। फिलहाल इसे पत्थरबाजी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के असर के रूप में भी देखा जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के एक प्रवक्ता के मुताबिक जांच टीम अभी तथ्यों को जुटा रही है। Edited by : Sudhir Sharma