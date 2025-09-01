सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Last Modified: इंदौर , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (18:49 IST)

इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन, अंतिरक्ष यात्री बन सड़कों का किया मुआयना

Indore Madhya Pradesh News : इंदौर शहर को स्वच्छता में लगातार देश का नंबर वन बताया जाता है, लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच सड़कें जनता की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। जगह-जगह गड्ढों, बारिश के बाद जलजमाव और टूटे मार्गों ने नागरिकों की आवाजाही मुश्किल कर दी है। इस दुर्दशा के विरोध में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज मधुमिलन चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किय गया। अंतरिक्ष यात्री बन सड़कों पर गड्ढों का मुआयना किया। सभी गड्डों पर भाजपा के झंडे एवं निशान लगाकर भाजपा शासित नगर निगम और महापौर की लापरवाही उजागर की गई।

इंदौर में जगह-जगह गड्ढों, बारिश के बाद जलजमाव और टूटे मार्गों की दुर्दशा के विरोध में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज मधुमिलन चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किय गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर की सड़कों की दुर्दशा का अंतिरक्ष यात्री बन मुआयना किया।
कार्यकर्ताओं कहना है कि चांद पर इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने इंदौर शहर में हैं। इंदौर नगर निगम की लापरवाही के कारण आम जनमानस निगम को कोसते हुए सड़कों पर हिचकोले खाते रेंग रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने बाद भी शहर की हालत बदतर होती जा रही है। जनता का पैसा नेता-अधिकारियों की जेब में जा रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों पर भाजपा के झंडे लगाकर भाजपा शासित नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शैलू सेन ने बताया कि इंदौर विधानसभा 3 की सड़कों की सर्वाधिक दुर्गति के विरोध में इन गड्ढों का नामकरण स्थानीय विधायक और महापौर के नाम से किया गया।
दीपक जोशी पिंटू ने कहा कि सालों से निगम की प्रयोगशाला बन चुका मधमिलन चौराहे का नाम प्रभु मिलन चौराहा का देना चाहिए। इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से रोहित जोशी, देवेन्द्र सिंह यादव, दिलीप कौशल, रवि गुरनानी, विशाल चतुर्वेदी, दानिश ख़ान, वीरू झंझोट, गिरीश जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।
Edited By : Chetan Gour
IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

Weather Update : दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, राजधानी के लिए भारी रहेंगे 48 घंटे

Weather Update : दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, राजधानी के लिए भारी रहेंगे 48 घंटेDelhi Weather Update News : दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के लिए 48 घंटे भारी रह सकते हैं, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से 329323 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा सुबह 7 बजे 272000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद 8 बजे तकरीबन 311032 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 9 बजे 329313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

धर्म से सहारे राजनीति चमकाने वालों को नितिन गडकरी ने दिखाया आईना, इशारों ही इशारों में कहीं बड़ी बात

धर्म से सहारे राजनीति चमकाने वालों को नितिन गडकरी ने दिखाया आईना, इशारों ही इशारों में कहीं बड़ी बातअपनी साफगोई के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर नेताओं को आईना दिखाया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धार्मिक कार्यों से नेताओं और मंत्रियों को दूर रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है जबकि कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं वहां आग लगाए बिना नहीं रहते हैं, अगर सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो नुकसान ही होगा।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
