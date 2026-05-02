शनिवार, 2 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Now Indore betting market has predicted the Bengal and Assam elections
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : शनिवार, 2 मई 2026 (14:34 IST)

अब इंदौर के सट्टा बाजार ने की बंगाल, असम चुनाव की भविष्यवाणी, जान लीजिए किसकी बन रही है सरकार?

Indore Satta Bazar
पश्‍चिम बंगाल में चुनाव होते ही देश और दुनिया के सट्टे बाजार सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में राजस्‍थान के फलोदी सट्टा बाजार ने पश्‍चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया था। इसके बाद अमेरिका के पॉली मार्केट सट्टा बाजार ने भी बीजेपी की बढत का अनुमान लगाया है।

अब इंदौर के सट्टा बाजार ने बंगाल और असम के बारे में अपना प्रिडिक्‍शन किया है। इंदौर के सटोरिए भाजपा को 145 से 161 सीट दे रहे हैं। उनका आंकलन है कि, ममता दीदी को 125 से 141 सीटें आएंगी। वहीं, असम में भाजपा की एक तरफा सरकार बताई जा रही है।

बता दें कि इंदौर का सट्टा बाजार कई बार सही साबित हुआ है। यहां तक कि पैसे पर दाव लगा होने की वजह से कई लोग तो उसे एग्जिट पोल से भी अधिक विश्वसनीय मानते हैं। बुधवार की शाम जैसे ही पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हुआ, वैसे ही सट्टा बाजार सक्रिय हो गया। 294 सीटों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गया। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है और ममता सरकार की विदाई हो रही है।

पश्चिम बंगाल, असम में क्‍यों है दिलचस्‍पी : सटोरिए भाजपा को 145 से 161 सीट दे रहे हैं और ममता की टीएमसी पार्टी की 121 से 145 सीटें बताई जा रही हैं। इसमें भी सटीक आंकड़े पर दांव लग रहे हैं। जिसके तहत 148 सीटें आना वहीं 151 नहीं मिलेंगी बता रहे हैं। देखा जाए तो सट्टा बाजार द्वारा भाजपा को बहुमत दिया गया है। इसी प्रकार असम की कुल 126 सीट में भाजपा को 88 से 91 दी जा रही हैं जो बंपर बहुमत बता रही है। सटोरियों का कहना है कि 88 सीटें आएंगी, 91 नहीं आएंगी, जिस पर दांव लगाया जा सकता है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिता

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चितता

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चिततामध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सीएनएन की जांच के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कई अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं।

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमान

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमानपंजाब में विपक्ष का मुख्‍यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। इसके लिए विपक्ष ने शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई है। बाजबा ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है।

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगी

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगीजबलपुर हादसे के बाद मरने वालों की ऐसी तस्‍वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्‍हें देखकर उन्‍हें अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही पलों में वे मौत के गाल में समा जाएंगे। म्‍यूजिक मस्‍ती और लहरों के साथ अठखेलियां करते भीगते हुए अचानक मौत आ गई और 9 लोगों की जानें चली गईं।

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्रीअमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ सट्टाबाजार में 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें ‘व्हेल ट्रेडर्स’ यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में ‘KairosHunter’ नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के ‘Yes’ वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं।

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजना

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजनाराष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और 'नावल नाकाबंदी' की ब्रीफिंग मिली है। जानें सेंटकॉम के 'Short and Powerful' स्ट्राइक प्लान और होर्मुज जलडमरूमध्य के नए संकट के बारे में।

और भी वीडियो देखें

बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिता

बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिताआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। विशेष रूप से पुरुष बांझपन (मेल इंफर्टिलिटी) के उन मामलों में जहां पहले कोई उम्मीद नहीं थी, अब नई उम्मीद जगी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित STAR (Sperm Tracking and Recovery) सिस्टम उन पुरुषों में दुर्लभ शुक्राणु (स्पर्म) को पहचान और निकाल रहा है, जिन्हें ‘एज़ोस्पर्मिया’ (Azoospermia) घोषित किया गया था—यानी वीर्य में शुक्राणु शून्य माने गए थे।

अब इंदौर के सट्टा बाजार ने की बंगाल, असम चुनाव की भविष्यवाणी, जान लीजिए किसकी बन रही है सरकार?

अब इंदौर के सट्टा बाजार ने की बंगाल, असम चुनाव की भविष्यवाणी, जान लीजिए किसकी बन रही है सरकार?पश्‍चिम बंगाल में चुनाव होते ही देश और दुनिया के सट्टे बाजार सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में राजस्‍थान के फलोदी सट्टा बाजार ने पश्‍चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया था। इसके बाद अमेरिका के पॉली मार्केट सट्टा बाजार ने भी बीजेपी की बढत का अनुमान लगाया है।

भाजपा में जाते ही संदीप पाठक पर 2 FIR, हो सकते हैं गिरफ्तार

भाजपा में जाते ही संदीप पाठक पर 2 FIR, हो सकते हैं गिरफ्तारआम आदमी पार्टी से भाजपा में जाना राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को खासा महंगा पड़ गया। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने भी पहुंची थी लेकिन वे पीछे के रास्ते से निकल गए।

राजा हत्‍याकांड में आरोपी राज कुशवाहा की जमानत खारिज, सोनम शिलांग के होटल में ठहरी, बाहर जाने की मनाही

राजा हत्‍याकांड में आरोपी राज कुशवाहा की जमानत खारिज, सोनम शिलांग के होटल में ठहरी, बाहर जाने की मनाहीशिलांग की अदालत ने शुक्रवार को चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, सोनम को मिली जमानत को आधार बनाकर जेल में बंद अन्य आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने भी कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है।

देश में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की शुरुआत, मोबाइल पर सायरन के साथ आया अलर्ट मैसेज, इमरजेंसी में तुरंत पहुंचेगी सूचना

देश में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की शुरुआत, मोबाइल पर सायरन के साथ आया अलर्ट मैसेज, इमरजेंसी में तुरंत पहुंचेगी सूचनाआपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से आज से ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम’ की शुरुआत हो गई है। शनिवार को पूरे देश में लोगों के मोबाइल पर सुबह 11.45 मिनट पर सायरन की आवाज के साथ एक अलर्ट मैसेज आय़ा। हिंदी और अंग्रेजी में आए इस मैसेज को पढ़कर भी सुनाया गया।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com