शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Congress-BJP workers clash in Indore, stone pelting and sloganeering
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (15:00 IST)

इंदौर में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं भिड़े, पथराव और नारेबाजी के बीच पुलिस का लाठीचार्ज

indore congress
इंदौर में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में शनिवार को जमकर भिड़ंत हो गई। यहां के गांधी भवन एक तरह से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और बल का प्रयोग किया।

बता दें कि दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन घेरने की घोषणा की थी। दरअसल, हंगामा तब शुरू हुआ जब भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए गांधी भवन की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें मच्छी बाजार चौराहे पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेतृत्व विधायक रमेश मेंदोला और युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा कर रहे थे।


दूसरी तरफ से कांग्रेसियों ने “भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी” के नारे लगाए। कांग्रेस की ओर से चिंटू चौकसे, विपिन वानखेड़े, राजेश चौकसे और देवेंद्र यादव मोर्चा संभाले हुए थे।

हिंसक हुआ प्रदर्शन : देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से पानी की बोतलें फेंकी गईं। आरोप है कि कांग्रेसियों ने टमाटर फेंकने की आड़ में ईंट और पत्थरों से पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी और कवर कर रहे एक मीडियाकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। ​बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गांधी भवन को पुलिस छावनी बना दिया गया। करीब 100 से अधिक पुलिस अधिकारी, वाटर कैनन, वाहन मौके पर तैनात किए गए। बाद में पुलिस ने वॉटर कैनन का उपयोग कर और हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर किया।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भारत-ब्राजील साझेदारी को नई उड़ान: पीएम मोदी बोले- 20 अरब डॉलर से आगे जाएगा द्विपक्षीय व्यापार

Galgotias Robodog विवाद के सोशल मीडिया की रडार पर आईं प्रोफेसर नेहा सिंह, डिलीट किया LinkedIn प्रोफाइल

Galgotias Robodog विवाद के सोशल मीडिया की रडार पर आईं प्रोफेसर नेहा सिंह, डिलीट किया LinkedIn प्रोफाइलभारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में चीन निर्मित रोबोटिक डॉग (Robodog) को अपना बताने के विवाद में घिरीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने अपना लिंक्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल डिलीट कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और 'झूठे इनोवेशन' के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

AI समिट में ‘शर्टलेस’ हंगामा: राहुल गांधी के साथ आरोपी की फोटो वायरल, राजनीति गरमाई

AI समिट में ‘शर्टलेस’ हंगामा: राहुल गांधी के साथ आरोपी की फोटो वायरल, राजनीति गरमाईराजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) शुक्रवार को उस समय विवादों में घिर गया, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 'शर्टलेस' होकर प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, खासकर तब जब मुख्य आरोपी की राहुल गांधी के साथ एक पुरानी तस्वीर सामने आई है।

छोटी सी दुकान से 52 एकड़ तक के विवि तक, कौन हैं Galgotias University के मालिक

छोटी सी दुकान से 52 एकड़ तक के विवि तक, कौन हैं Galgotias University के मालिककिताब की दुकान से करोड़ों के यूनिवर्सिटी बिजनेस तक : कौन हैं सुनील गलगोटिया?

डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को दिखाई औकात, बोर्ड ऑफ पीस के फोटो सेशन में भी किया पीछे

डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को दिखाई औकात, बोर्ड ऑफ पीस के फोटो सेशन में भी किया पीछेPakistani Prime Minister Shahbaz Sharif : वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से हो रही है। खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ा होने के लिए कहा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। इतना ही नहीं, बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों का जब फोटो सेशन हुआ तो शहबाज मंच पर अलग-थलग दिखाई दिए। वह अंतिम लाइन में एक तरफ किनारे चुपचाप खड़े थे।

अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक फरमान : पत्नियों को पीटने को दी 'कानूनी' मंजूरी, नए कानून से मचा हड़कंप

अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक फरमान : पत्नियों को पीटने को दी 'कानूनी' मंजूरी, नए कानून से मचा हड़कंपअफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह कुचलते हुए तालिबान ने एक बेहद विवादित और डरावना कानून लागू किया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा द्वारा हस्ताक्षरित एक नए 60 पन्नों के दंड संहिता (Penal Code) में अब पुरुषों को अपनी पत्नियों और बच्चों को पीटने की खुली छूट दे दी गई है।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं भिड़े, पथराव और नारेबाजी के बीच पुलिस का लाठीचार्ज

इंदौर में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं भिड़े, पथराव और नारेबाजी के बीच पुलिस का लाठीचार्जइंदौर में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में शनिवार को जमकर भिड़ंत हो गई। यहां के गांधी भवन एक तरह से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और बल का प्रयोग किया।

श्रीनगर में नहर में गिरी CRPF जवानों से भरी बस, 7 घायल

श्रीनगर में नहर में गिरी CRPF जवानों से भरी बस, 7 घायलCRPF Bus Accident : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को CRPF की एक बस नहर में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर बनी हुई है।

हेमंत कटारे ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा कांग्रेस मेरे पिता की विरासत, सोमवार को सदन में सरकार को धोऊंगा

हेमंत कटारे ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा कांग्रेस मेरे पिता की विरासत, सोमवार को सदन में सरकार को धोऊंगामध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। हेमंत कटार ने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद पोस्ट लिखते हुए साफ किया है कि वह भाजपा में नहीं शामिल हो रहे है और पहले की तरह सदन से सड़क तक भाजपा को घेरते रहेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हेमंत कटारे ने लिखा कि कांग्रेस उनके स्वर्गीय पिता (सत्यदेव कटारे) की विरासत है और वे इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे।

परिवर्तन की कहानी, योगी राज में विकास की इबारत लिख रहा शाहजहांपुर

परिवर्तन की कहानी, योगी राज में विकास की इबारत लिख रहा शाहजहांपुरShahjahanpur Development News: शाहजहांपुर वह जिला है जहां के क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना लेकर आजादी की लड़ाई में कूदे थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद हुक्मरानों ने इसे पूरी तरह भुला दिया। यह जिला उसके बाद उम्मीदें पालता रहा और निराश होता रहा।

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथ

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथTrump Iran Ultimatum: क्या दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या खाड़ी के देशों से उठने वाला धुंआ अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ऐसे ही कई सवाल पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com