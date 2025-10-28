प्रिंसिपल के लेटरहेड का इस्‍तेमाल कर बना लिया फर्जी गूगल फॉर्म, छात्रों से मांगी पर्सनल डिटेल, मामला होलकर कॉलेज का

इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में आए दिन कोई न कोई कारनामा सामने आ रहा है। अब यहां के एक छात्र ने प्रिंसिपल के लेडरहेड से अन्‍य छात्रों की निजी जानकारी मांगने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल ने यह पूरा केस अनुशासन समिति को सौंप दिया है। एक दो दिनों में समिति छात्र पर कार्रवाई करेगी।बता दें कि शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में इन दिनों लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसी महीने अक्टूबर में दो छात्रों ने टेस्ट रुकवाने के लिए प्राचार्य के निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसके पहले कुछ छात्रों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर कुछ प्रोफेसर्स को बंधक बना लिया था।इस बार बीएससी (फोरेंसिक साइंस) के एक छात्र ने प्रिंसिपल के नाम पर फर्जी गूगल फॉर्म बना लिया। इसके बाद इस आधार पर अन्य छात्रों से उनकी निजी जानकारी मांगी। जिसमें निजी जानकारी शामिल है। शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में प्राचार्य के लेटरहेड के दुरुपयोग का तीन हफ्तों के भीतर यह दूसरा मामला सामने आया है। इस बार बीएससी (फोरेंसिक साइंस) के एक छात्र पर प्राचार्य के नाम का फर्जी लेटरहेड इस्तेमाल करने का आरोप है।छात्र ने प्राचार्य के फर्जी लेटरहेड का उपयोग करके एक गूगल फॉर्म बनाया और उसे छात्रों के ही सोशल मीडिया ग्रुप पर भेज दिया। इस फॉर्म में छात्र ने अन्य छात्रों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी (पर्सनल जानकारी) भरने को कहा। साथ ही, यह भी लिखा कि यह फॉर्म प्राचार्य के निर्देश पर भरना अनिवार्य है।जब छात्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन तक पहुंची, उन्होंने तुरंत आरोपी छात्र को बुलाया। पूछने पर छात्र ने बताया कि कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि वह कुछ छात्रों को ग्रुप से बाहर करना चाहता था। कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे तत्काल अनुशासन समिति को सौंप दिया है। मंगलवार को समिति की बैठक में इस मामले पर कोई निर्णय लिया जाएगा और छात्र को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा।होलकर कॉलेज में हो रही लगातार इन घटनाओं को रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन अब एक विशेष टीम का गठन करेगा, जिसमें प्रोफेसरों के साथ कुछ चुनिंदा छात्र भी शामिल होंगे। यह टीम सभी कक्षाओं में जाकर छात्रों को समझाएगी कि वे अपना ध्यान पढ़ाई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लाइब्रेरी और लैब में लगाएं। टीम यह भी चेतावनी देगी कि यदि भविष्य में किसी ने भी प्राचार्य या किसी HOD के नाम से फर्जी लेटरहेड का दुरुपयोग किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।