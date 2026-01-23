गणतंत्र दिवस पर विशेष व्यंजन, पकवान, और रेसिपी: देशभक्ति के साथ स्वाद का आनंद लें

Tricolor Food Ideas: गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय पर्व होता है, जो भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, और यह दिन राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद और देशभक्ति को समर्पित होता है।





गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न हिस्सों में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां आयोजित की जाती हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग घरों में पारंपरिक पकवान भी बनाते हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले इस दिन के खास व्यंजनों से सजाया जाता है।

इस लेख में हम गणतंत्र दिवस के दिन बनाए जाने वाले व्यंजनों और पकवानों के बारे में जानेंगे, साथ ही रेसिपी और FAQs भी शेयर करेंगे।

गणतंत्र दिवस पर विशेष पकवान और व्यंजन:

1. पुलाव (Vegetable Pulav)

सामग्री:

* 1 कप बासमती चावल

* 1/2 कप मिक्स वेज (गाजर, मटर, आलू, फूलगोभी)

* 1 टेबलस्पून घी

* 1 तेज पत्ता, 2-3 लौंग, 1 छोटी इलायची

* 1/2 चम्मच जीरा

* 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर

* 1/2 चम्मच धनिया पाउडर

* 1/2 चम्मच गरम मसाला

* नमक स्वाद अनुसार

विधि:

1. सबसे पहले चावल धोकर 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रखें।

2. कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग और इलायची डालकर तड़कने दें।

3. अब उसमें मिक्स वेज डालकर थोड़ी देर भूनें।

4. फिर चावल डालकर हल्के से भूनें, और मसाले डालें।

5. 2 कप पानी डालकर ढक कर पकने दें।

6. जब पानी सूख जाए और चावल पक जाए, तो गैस बंद कर दें। गर्मागर्म पुलाव परोसें।

2. गाजर का हलवा (Gajar ka Halwa)

सामग्री:

* 2 कप कद्दूकस की हुई गाजर

* 1/2 कप दूध

* 1/2 कप चीनी

* 1/4 कप घी

* 1/4 कप काजू, बादाम

* इलायची पाउडर

विधि:

1. कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस की गाजर डालकर अच्छे से भूनें।

2. अब उसमें दूध डालकर गाजर को उबालने दें, जब तक दूध कम न हो जाए।

3. फिर चीनी डालकर लगातार चलाते हुए पकने दें।

4. अंत में काजू, बादाम और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें।

5. गाजर का हलवा गर्मागर्म परोसें।

3. आलू टिक्की (Aloo Tikki)

सामग्री:

* 4 उबले आलू

* 1/2 कप सूजी

* 1 चम्मच अदरक पेस्ट

* 1/2 चम्मच जीरा

* 1/2 चम्मच हरी मिर्च

* 1/2 चम्मच धनिया पाउडर

* नमक स्वाद अनुसार

* तेल तलने के लिए

विधि:

1. आलू उबालकर छील लें और अच्छे से मसल लें।

2. उसमें सूजी, जीरा, धनिया पाउडर, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

3. छोटे-छोटे गोले बना कर उन्हें टिक्की का आकार दें।

4. तवे पर तेल गर्म करें और टिक्की को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तला लें।

5. हरी चटनी या दही के साथ सर्व करें।

4. तिरंगा पुलाव

कैसे बनाएं:

केसरिया: गाजर + हल्दी

सफ़ेद: सादा चावल

हरा: पालक या धनिया पेस्ट

तीनों को अलग-अलग पका कर प्लेट में तिरंगे की तरह सजाएं।

पालक, धनिया या हरी चटनी वाले व्यंजन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।

नोट : आप चाहे तो अलग-अलग रंगों वाले पुलाव 3 प्रकार से बनाकर प्लेट में सजा सकते हैं।



गणतंत्र दिवस-FAQs:

Q1: गणतंत्र दिवस पर क्यों खास पकवान बनाए जाते हैं?

गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह व्यंजन देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होते हैं।

Q2: गणतंत्र दिवस पर क्या खास पकवान बनाएं?

गणतंत्र दिवस पर आप पुलाव, आलू टिक्की, गाजर का हलवा, पूरी-आलू, और अन्य पारंपरिक भारतीय पकवान बना सकते हैं।

Q3: गणतंत्र दिवस पर क्या खाना पकाना शुभ माना जाता है?

गणतंत्र दिवस पर आमतौर पर भारतीय संस्कृति के पारंपरिक और देशभक्ति से जुड़े व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे पुलाव, दाल मखनी, आलू टिक्की, या गाजर का हलवा।

Q4: गणतंत्र दिवस के दिन क्या विशेष आयोजन होते हैं?

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड का आयोजन होता है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और सांस्कृतिक समूहों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है।