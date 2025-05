what is akash missile system : आकाश मिसाइल, जिसने Pakistan को किया पस्त, अभेद्य आक्रामता से थर-थर कांपता है दुश्मन

What is the Akash missile system : सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली आकाश (Akash missile system) ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ड्रोन हमलों से भारतीय शहरों को निशाना बनाना चाहता था, जिसे 'आकाश' ने आकाश में ही तबाह कर दिया। इस Made in India सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया है।

आकाश मिसाइल सिस्टम 12 लक्ष्यों को ट्रैक और निशाना बना सकता है और 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी 25-30 किलोमीटर की रेंज और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की क्षमता है।

भारतीय सेना ने पुष्टि की कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान नेजम्मू और कश्मीर में एलओसी पर कई ड्रोन और गोला-बारूद आधारित हमले किए। सेना ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए और कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ड्रोन के खतरों को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया गया और सीएफवी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया।

आकाश में जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आकाश की मोबाइल प्रकृति इसे सीमा पर आसानी से तैनात करने की अनुमति देती है। इस प्रणाली की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता ने इसे ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रभावी साबित किया। जानिए क्या है आकाश मिसाइल प्रणाली और इसकी और क्या खूबियां हैं।

हवा में ध्वस्त करने वाला स्वदेशी हथियार

'आकाश' को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तैयार किया। डीआरडीओ की ओर से विकसित 'आकाश' एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से निर्मित मिसाइलों द्वारा विकसित किया गया है। 'आकाश' बैटरी मिसाइल प्रणाली 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक के विमानों को निशाना बना सकती है।

2500 KM प्रतिघंटा की स्पीड

'आकाश' की सबसे बड़ी खूबी यह कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे LoC या अन्य सीमा पर ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए लेकर जाया जा सकता है। इसका एडवांस वर्जन आकाश-NG 70 से 80 किमी तक मार कर सकता है। आकाश की स्पीड करीब 2,500 किमी/घंटा है। यह 150 किमी दूर तक 64 टारगेट्‍स को देख सकती है। आकाश एक साथ 12 मिसाइलों को दाग सकता है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिससे आखिरी पल में भी लक्ष्य को लॉक करने में सहायता मिलती है।

आसान हैं ट्रांसपोटेशन

'आकाश' की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे LoC या अन्य सीमा पर ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए लेकर जाया जा सकता है। इसका एडवांस वर्जन आकाश-NG 70 से 80 किमी तक मार कर सकता है। इसकी रफ्तार लगभग 2,500 किमी/घंटा है। यह 150 किमी दूर तक 64 लक्ष्यों को देख सकता है। यह एक साथ 12 मिसाइलों को दाग सकता है।

'आकाश' में एक राजेंद्र 3डी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे रडार और चार लॉन्चर होते हैं। इनमें से प्रत्येक में तीन मिसाइलें होती हैं। यह सभी आपस में जुड़ी होती हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 पर हमला कर सकती है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिससे आखिरी पल में भी लक्ष्य को लॉक करने में सहायता मिलती है। Edited by: Sudhir Sharma