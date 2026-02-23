राजकोट में 1489 अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, आजी नदी किनारे RMC का सख्त अभियान

Gujarat News in Hindi : गुजरात के Rajkot शहर में रविवार को नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कुल 1,489 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi के निर्देश के बाद Rajkot Municipal Corporation (RMC) ने जंगलेश्वर क्षेत्र में सख्त कदम उठाए हैं।

आजी नदी किनारे और जंगलेश्वर क्षेत्र में कार्रवाई

नगर आयुक्त तुषार सुमेरा ने बताया कि RMC और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत आजी नदी के किनारे तथा शहरी नियोजन में शामिल सड़क पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शनिवार से ही इलाके को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भक्तिनगर सर्कल के पास स्थित शેઠ हाई स्कूल में 1,200 से अधिक नगर निगम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे अभियान की निगरानी के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

रहवासियों में नाराजगी

अधिकारियों के मुताबिक कई निवासी शांतिपूर्वक अपने घर खाली कर रहे हैं और उन्हें अपना सामान ले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, वर्षों से यहां रह रहे लोगों में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी और असंतोष देखा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।