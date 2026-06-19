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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शुक्रवार, 19 जून 2026 (13:02 IST)

विश्व योग दिवस पर गुजरात रचेगा इतिहास, 1.25 करोड़ से ज्‍यादा नागरिक करेंगे योगाभ्यास

International Yoga Day
Gujarat News : पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने का जश्न विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसी उत्साह के हिस्से के रूप में इस वर्ष गुजरात में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को बेहद शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विवरण साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में इस वर्ष का राज्य स्तरीय समारोह गांधीनगर जिले के माणसा तालुका में आयोजित किया जाएगा, जहां 4000 से अधिक नागरिक एकसाथ मिलकर योगाभ्यास करेंगे।
 

'Yoga for Healthy Aging' थीम और 24000 कार्यक्रमों का आयोजन

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की विशेष थीम 'Yoga for Healthy Aging' रखी गई है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन्स) के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य में अब तक इस थीम पर आधारित 10 से अधिक बड़े कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। आगामी योग दिवस तक पूरे गुजरात के स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट ऑफिसों, इंडस्ट्रीज, बगीचों और सार्वजनिक मार्गों पर कुल मिलाकर 24000 छोटे-बड़े कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है।

1.25 करोड़ से अधिक नागरिकों की सामूहिक भागीदारी

गुजरात सरकार द्वारा इस वर्ष योग दिवस को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। हर्ष संघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि योग दिवस पर पूरे राज्य से लगभग 1.25 करोड़ से भी अधिक नागरिक एक ही समय पर ऑन-ग्राउंड योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में भाग लेंगे। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के समन्वय के साथ विभिन्न समितियां लगातार काम कर रही हैं।

राज्यव्यापी 'योग सप्ताह' और 33 जिलों में सामूहिक योगाभ्यास

इस महोत्सव के एक भाग के रूप में राज्य में 14 जून से 20 जून तक विशेष 'योग सप्ताह' मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान सफाई कर्मचारियों, महिलाओं, सीनियर सिटीजंस और किसानों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर 12 विशेष कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया है, जिनमें से 10 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 कार्यक्रम अगले दो दिनों में आयोजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, 21 जून को राज्य की 17 महानगर पालिकाओं, 33 जिलों के सभी तालुकाओं और ग्रामीण स्तरों पर एक ही समय में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour
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