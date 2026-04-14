गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव, नामांकन जांच के पहले ही दिन 6885 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें पहले ही दिन बड़े पैमाने पर उम्मीदवारी फॉर्म रद्द होने की खबर सामने आई है। पूरे राज्य में विभिन्न स्तरों पर तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से कुल 6885 फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। विशेष रूप से नगर निगमों की बात करें तो, 15 निगमों में कुल 575 फॉर्म अमान्य घोषित किए गए हैं, जिनमें सूरत और भावनगर में सबसे अधिक फॉर्म रद्द होने की जानकारी मिली है।

जिला पंचायत में उम्मीदवारों की स्थिति

जिला पंचायत चुनावों में भी जांच के दौरान कुल 1233 फॉर्म रद्द किए गए हैं। राज्य की 344 जिला पंचायत सीटों के लिए हुई इस प्रक्रिया में दाहोद और बनासकांठा जिलों में सबसे ज्यादा नामांकन रद्द हुए हैं। इसके अलावा आणंद, जूनागढ़, वलसाड और पंचमहल जैसे जिलों में भी फॉर्म अमान्य होने के कारण कई उम्मीदवार चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं।

नगर पालिकाओं में फॉर्म रद्द होने का आंकड़ा

नगर पालिकाओं के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जहाँ 84 नगर पालिकाओं के कुल 584 फॉर्म रद्द हुए। गांधीनगर की कलोल नगर पालिका में सबसे अधिक 73 और पालीताना में 47 फॉर्म रद्द किए गए हैं। इसके अलावा अंજાર, अमरेली और मुंद्रा जैसी नगर पालिकाओं में भी बड़ी संख्या में फॉर्म अमान्य पाए गए हैं, जिससे अब बाकी बचे उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

तालुका पंचायत स्तर पर भारी संख्या में फॉर्म अमान्य

तालुका पंचायत स्तर पर फॉर्म रद्द होने की सबसे अधिक घटनाएं देखी गई हैं। राज्य की 260 तालुका पंचायतों के लिए भरे गए कुल 20,515 फॉर्मों में से 4,453 फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म रद्द होने के बाद अब केवल 16,034 उम्मीदवारों के फॉर्म ही मान्य माने गए हैं, जो अब आगामी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।

चुनाव का आगामी परिदृश्य

चुनाव आयोग द्वारा की गई इस सख्त जांच के बाद अब चुनावी तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो गई है। फॉर्म रद्द होने के पीछे अधूरी जानकारी, हलफनामे (Affidavit) में गलती या निर्धारित सीमा से अधिक फॉर्म जैसे कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद प्रत्येक सीट पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इसकी अंतिम सूची जारी की जाएगी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala