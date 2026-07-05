Gujarat : गांधीनगर-अहमदाबाद एयरपोर्ट मार्ग पर केबल-स्टेड ब्रिज का उद्घाटन, भाट चौराहे पर ट्रैफिक जाम होगा खत्म

अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त मार्ग पर अब सफर पहले से अधिक तेज और सुगम होगा। गांधीनगर के पहले अत्याधुनिक केबल-स्टेड ब्रिज का आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। भाट चौराहा (भाट चौकड़ी) पर निर्मित यह नया फ्लाईओवर आज से आम यातायात के लिए खोल दिया गया है। इससे अहमदाबाद, गांधीनगर और सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच आवागमन और अधिक आसान हो जाएगा।

₹175 करोड़ की लागत से तैयार हुआ आधुनिक फ्लाईओवर

सड़क एवं भवन विभाग द्वारा लगभग ₹175 करोड़ की लागत से 1.48 किलोमीटर लंबे इस केबल-स्टेड ब्रिज का निर्माण किया गया है। भाट सर्कल और अपोलो सर्कल के बीच प्रतिदिन करीब 1.50 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण पीक आवर्स में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। नए ब्रिज के शुरू होने से इस समस्या में काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

अहमदाबाद, गांधीनगर और एयरपोर्ट जाने वालों को मिलेगा सीधा मार्ग

ब्रिज के चालू होने के बाद अब ट्रैफिक का संचालन दो स्तरों पर होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहन ब्रिज के ऊपर से बिना किसी बाधा के गुजर सकेंगे, जबकि एस.पी. रिंग रोड का यातायात ब्रिज के नीचे से संचालित होगा। इसके अलावा सूरत, वडोदरा और एस.पी. रिंग रोड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए दोनों तरफ तीन-तीन लेन वाले सर्विस रोड भी बनाए गए हैं, जिससे यातायात और अधिक व्यवस्थित होगा।

जापान-चीन जैसी आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल

इस ब्रिज की सबसे बड़ी विशेषता इसके 38 मीटर ऊंचे पायलन और स्टील केबल आधारित आधुनिक डिजाइन है। विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनाए गए इस ब्रिज का उद्घाटन से पहले 700 टन से अधिक वजन वाले 18 ट्रकों के माध्यम से लोड टेस्ट किया गया था। इसके अलावा भविष्य में ब्रिज की सुरक्षा, हवा की गति और संरचनात्मक स्थिति पर 24 घंटे नजर रखने के लिए अत्याधुनिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।

नर्मदा नहर ब्रिज भी बनेगा 12 लेन का

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाट के पास स्थित नर्मदा नहर ब्रिज के चौड़ीकरण परियोजना का भी शिलान्यास किया। लगभग ₹48 करोड़ की लागत से मौजूदा 6 लेन वाले ब्रिज के दोनों ओर तीन-तीन लेन के दो नए ब्रिज बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद पूरा मार्ग 12 लेन का हो जाएगा, जिससे भविष्य में ट्रैफिक बॉटलनेक की समस्या समाप्त होगी और अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी।