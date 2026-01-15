Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेश

Indian Army Day Wishes : वर्दी की शान, देश का सम्मान। थल सेना दिवस पर हमारे जांबाजों को सलाम! 15 जनवरी को मनाया जाने वाला थल सेना दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह दिन उन वीर जवानों को समर्पित है, जो देश की सीमाओं पर खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा करते हैं। कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और हर समय, हर परिस्थिति में भारतीय थल सेना का जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहता है।

इस खास मौके पर शुभकामनाएं संदेशों के जरिए हम अपने जवानों को सम्मान, प्रेम और गर्व का एहसास करा सकते हैं।

1. थल सेना दिवस के अवसर पर देश की रक्षा में समर्पित सभी वीर जवानों को शत-शत नमन। आपका साहस हमें सुरक्षित रखता है।

2. थल सेना दिवस पर हर उस सैनिक को सलाम, जो मातृभूमि की रक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मानता है। जय हिंद!

3. भारतीय थल सेना के हर जवान को सलाम, जिनके बलिदान से भारत सुरक्षित और मजबूत है।

4. थल सेना दिवस पर उन सभी वीरों को नमन, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।

5. थल सेना दिवस के दिन उन सभी वीर सपूतों को याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

6. हर सैनिक की वर्दी में छुपा है साहस, अनुशासन और बलिदान- थल सेना दिवस पर सभी को नमन।

7. सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों की वजह से ही देश चैन की नींद सोता है। थल सेना दिवस की शुभकामनाएं।

8. देश की आन-बान-शान की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है।

9. भारतीय थल सेना का पराक्रम और शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। सभी सैनिकों को सादर नमन।

10. जो सीमा पर खड़े होकर देश की शान बचाते हैं, उन सभी सैनिकों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!

11. तिरंगा हमारा गौरव है और भारतीय सेना हमारा अभिमान। देश की सीमाओं पर मुस्तैद हर जवान को कोटि-कोटि नमन।" - Happy Indian Army Day!

थल सेना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के साहस, अनुशासन और बलिदान से होती है। इस दिन भेजे गए शुभकामनाएं संदेश सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।