गुरुवार, 15 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. क्या तुम जानते हो?
  4. Indian Army Day inspirational quotes
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (10:26 IST)

Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेश

15 January
Indian Army Day Wishes : वर्दी की शान, देश का सम्मान। थल सेना दिवस पर हमारे जांबाजों को सलाम! 15 जनवरी को मनाया जाने वाला थल सेना दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह दिन उन वीर जवानों को समर्पित है, जो देश की सीमाओं पर खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा करते हैं। कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और हर समय, हर परिस्थिति में भारतीय थल सेना का जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। 
 
इस खास मौके पर शुभकामनाएं संदेशों के जरिए हम अपने जवानों को सम्मान, प्रेम और गर्व का एहसास करा सकते हैं।
 
1. थल सेना दिवस के अवसर पर देश की रक्षा में समर्पित सभी वीर जवानों को शत-शत नमन। आपका साहस हमें सुरक्षित रखता है।
 
2. थल सेना दिवस पर हर उस सैनिक को सलाम, जो मातृभूमि की रक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मानता है। जय हिंद!
 
3. भारतीय थल सेना के हर जवान को सलाम, जिनके बलिदान से भारत सुरक्षित और मजबूत है।
 
4. थल सेना दिवस पर उन सभी वीरों को नमन, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
 
5. थल सेना दिवस के दिन उन सभी वीर सपूतों को याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
 
6. हर सैनिक की वर्दी में छुपा है साहस, अनुशासन और बलिदान- थल सेना दिवस पर सभी को नमन।
 
7. सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों की वजह से ही देश चैन की नींद सोता है। थल सेना दिवस की शुभकामनाएं।
 
8. देश की आन-बान-शान की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है।
 
9. भारतीय थल सेना का पराक्रम और शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। सभी सैनिकों को सादर नमन।
 
10. जो सीमा पर खड़े होकर देश की शान बचाते हैं, उन सभी सैनिकों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!
 
11. तिरंगा हमारा गौरव है और भारतीय सेना हमारा अभिमान। देश की सीमाओं पर मुस्तैद हर जवान को कोटि-कोटि नमन।" - Happy Indian Army Day!
 
थल सेना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के साहस, अनुशासन और बलिदान से होती है। इस दिन भेजे गए शुभकामनाएं संदेश सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Indian Army Day: थल सेना दिवस: हर सैनिक के साहस को नमन
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्व

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेशHappy Makar Sankranti Messages: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और नए उत्साह के संचार का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के साथ अपने दोस्तों और परिवार को ये खास संदेश भेजकर बधाई दें। यहां पढ़ें मकर संक्रांति 2026 के टॉप 10 शुभकामना संदेश:

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकारTips for Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत में। यह उत्सव खुशियां, सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। पतंग उड़ाने के लिए कुछ खास तकनीक और सामग्री की जरूरत होती है।

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगमBihu 2026 Cooking Guide: बिहू फसल कटाई के उत्सव हैं। पोंगल में जहां चावल और गुड़ की प्रधानता होती है, वहीं बिहू में चावल और तिल से बने 'पीठा' मुख्य होते हैं। बिहू के दिन असम में बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल पारंपरिक होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से लाभदायी होते हैं। आइए जानते हैं बिहू के खास व्यंजन और उनकी रेसिपी के बारे में:

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजनPongal Festival Food Recipes: पोंगल और बिहू दोनों ही भारतीय त्योहार हैं जो अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और विशेष पकवानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पोंगल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दोनों त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों में पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो इन त्योहारों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक होते हैं।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

और भी वीडियो देखें

Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्व

Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्वGahoee Day 2026: गहोई दिवस गहोई वैश्य समाज के लिए सबसे गौरवशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। गहोई दिवस शोभायात्रा के साथ ही यह पर्व गरिमामय रूप से मनाया जाता है। वर्ष 2026 में गहोई दिवस 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माघ कृष्ण अमावस्या तिथि पड़ रही है।

Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेश

Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेशIndian Army Day quotes : 15 जनवरी को मनाया जाने वाला थल सेना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी, शांति और सुरक्षित भविष्य के पीछे सैनिकों का अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान छिपा है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देश के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यहां थल सेना दिवस के लिए 11 सबसे बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश दिए जा रहे हैं...

Indian Army Day: थल सेना दिवस: हर सैनिक के साहस को नमन

Indian Army Day: थल सेना दिवस: हर सैनिक के साहस को नमनIndian Army Day 2026: भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक 'थल सेना दिवस' हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो शून्य से नीचे के तापमान और तपते रेगिस्तानों में हमारी रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं।

अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदर

अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदरMonkeys of Vrindavan: अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदर बंदर क्या जानें अदरक का स्वाद… अब ये मुहावरा कितना सच या झूठ है, कहना मुश्किल है। पर वृंदावन के बंदरों को फ्रूटी का स्वाद न सिर्फ पता है, बल्कि यह उन्हें खूब भाता भी है।

थल सेना दिवस पर कविता : हर सैनिक को नमन

थल सेना दिवस पर कविता : हर सैनिक को नमनयहां थल सेना दिवस के अवसर पर एक हृदयस्पर्शी हिन्दी कविता प्रस्तुत है...सीमा पर जो रात भर जागे, हम चैन की नींद सो पाते हैं, तिरंगे की आन बचाने को, जो हंसकर प्राण लुटाते हैं। बर्फ़ीली चोटियां हों चाहे, या तपता रेगिस्तान हो,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com