नेमार ने नम आंखो से कहा फुटबॉल को अलविदा, जहां से शुरु हुआ करियर वहीं खत्म (Video)

End of an era.

Neymar has announced his retirement from international football with Brazil.



“I tried. I tried. It started here at MetLife Stadium and I finished here. It is now over.”



From his 2010 debut at the same stadium to tonight’s heartbreaking 2-1 R16 exit vs Norway… pic.twitter.com/kmUHNYuHiG — Dr RK Singh (@DrRupak) July 6, 2026

Obrigado Neymar.

Se tivessem lhe deixado jogar desde o início, essa partida teria outro destino. Valeu! @neymarjr pic.twitter.com/yNGMsead8w

— Julio Schneider (@juliovschneider) July 5, 2026

Hoje o mundo se despede de Neymar Jr. o príncipe que nunca foi coroado Rei.





Infelizmente você nunca teve uma seleção que estivesse no seu nível.



Única coisa boa nisso é que finalmente você vai parar de ser o escudo dos jogadores FRACOS que sempre se esconderam atrás de você. pic.twitter.com/jAZcOKIDis

ब्राजील फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार ने सोमवार को फीफा विश्वकप में नॉर्वे के खिलाफ उनकी टीम को मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने पेनल्टी के जरिए मैच के अंत में एक सांत्वना गोल दागा, लेकिन ब्राजील को एर्लिंग हालैंड के दो गोलों की बदौलत नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। नेमार की इस घोषणा के साथ ही उनके 16 साल लंबे करियर का अंत हो गया।चोटो से जूझ रहे नेमार ने विश्वकप में दो मैच खेले। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में मैच खत्म होने की सीटी बजते ही नेमार रोते हुए जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें सांत्वना दी।भावुक नेमार ने कहा, “ मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की। अब, यह सब खत्म हो गया है। मैंने यहीं से शुरुआत की थी; यहीं पर मेरा अंत हुआ।”नेमार ने अगस्त 2010 में मेटलाइफ स्टेडियम में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक मैत्रीपूर्ण मैच में ब्राजील के लिए पदार्पण किया और अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल किया। वह 80 गोल के साथ ब्राजील के सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर के रूप में अपना अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त करेंगे, जो पेले से तीन गोल आगे है।उनके करियर का दुखद अंत इस कारण कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने करियर में एक भी विश्वकप के खिताबी जीत का भाग नहीं बन सके। ब्राजील ने आखिरी बार विश्वकप साल 2002 में जीता था तब नेमार एक बच्चे थे।नेमार चाहते तो अपने करियर को और लंबा खींच सकते थे लेकिन चोटों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उनके फीफा विश्वकप में चयन और कप्तानी से भी कई ब्राजील के फैंस खफा थे क्योंकि वह एक चोट से जूझ रहे थे और करीब 2.5 साल बाद उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई थी।34 साल के नेमार, जो 133 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 80 गोल के साथ ब्राज़ील के ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर हैं, ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में ब्राज़ील के लिए खेला था, जब उरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालीफायर में उनके एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में चोट लग गई थी।बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व फॉरवर्ड तब से चोटों से जूझ रहे हैं, पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में लौटने के बाद सभी कॉम्पिटिशन में 38 मैचों में सिर्फ 17 गोल कर पाए हैं।