स्पेन ने 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया

इस मैच में स्पेन का दबदबा नजर आया। हालांकि दोनों ही राउंड में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। खेल के 106वें मिनट में निको विलियम्स का हेडर फेरन टोरेस तक पहुंचा और उन्होंने मार्टिनेज को छकाकर शानदार गोल किया।

गोल्डन बूट एम्बाप्पे के नाम

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने किए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट अपने नाम किया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

लिएंड्रो परेडेस ने खोया आपा

अर्जेंटीना की हार के बाद मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस ने आपा खो दिया। उन्होंने स्पेन के दो खिलाड़ियों एरिक गार्सिया और गावी के साथ हाथापाई की। इस घटना की वजह से लिएंड्रो परेडेस को रेड कार्ड दिखाया गया।