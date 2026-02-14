Maha Shivratri Recipes: महाशिवरात्रि व्रत विशेष 5 फलाहार रेसिपीज

Maha Shivratri Festival Food: महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कई भक्त केवल फलाहार (फल, आलू, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा) का सेवन करते हैं, ताकि व्रत का पालन करते हुए शरीर को ऊर्जा और पोषण मिल सके। इन रेसिपीज़ को बनाकर आप महाशिवरात्रि के व्रत को न केवल स्वादिष्ट बना सकते हैं, बल्कि स्वस्थ भी रख सकते हैं।

साबूदाना खिचड़ी सिंघाड़े आटा के पराठे आलू की चाट कददू की सब्जी नारियल लड्डू

1. साबूदाना खिचड़ी: Sabudana Khichdi for Shivratri साबूदाना खिचड़ी व्रत के दौरान सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यह हल्का, ऊर्जा देने वाला और स्वादिष्ट होता है, जो व्रत में भरपूर पोषण प्रदान करता है।

सामग्री:: * साबूदाना: 1 कप * उबले हुए आलू: 2 (कटे हुए) * जीरा: 1 चम्मच

* कड़ी पत्ता: 8-10 पत्तियां * हरी मिर्च: 2 (कटी हुई) * सेंधा नमक: स्वाद अनुसार * घी: 1 ½ टेबलस्पून

* धनिया: 1 टेबलस्पून (सजावट के लिए) * नींबू: 1 (रस) विधि:: 1. साबूदाना अच्छे से धोकर पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसे छानकर अच्छे से निथार लें।

2. एक कढ़ाई में घी गर्म करें। उसमें जीरा और कड़ी पत्ता डालकर तड़का लगाएं। 3. अब हरी मिर्च और उबले आलू डालें। आलू को अच्छे से मैश करके मिक्स करें।

4. इसमें साबूदाना डालकर कुछ मिनटों तक पकाएं। फिर सेंधा नमक डालकर मिक्स करें। 5. इसे नींबू के रस और धनिया से सजाकर सर्व करें। यह स्वादिष्ट और हल्का व्यंजन व्रत के लिए उत्तम है।

2. सिंघाड़े आटा के पराठे: Singhare Atta Paratha for Vrat सिंघाड़े आटा के पराठे व्रत के दौरान बहुत लोकप्रिय होते हैं। यह हल्के होते हैं और स्वादिष्ट होते हुए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं।

सामग्री:: * सिंघाड़े का आटा: 1 कप * उबले हुए आलू: 2 * हरी मिर्च: 1 (कटी हुई)

* सेंधा नमक: स्वाद अनुसार * घी: पराठे सेंकने के लिए विधि:: 1. उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें सिंघाड़े का आटा, हरी मिर्च, और सेंधा नमक डालकर गूंध लें।

2. आटे को छोटे-छोटे बॉल्स में बांटकर बेलन से बेलें। 3. तवे पर घी डालकर पराठे दोनों साइड से अच्छे से सेंकें।

4. पराठे को दही या फलाहार की चटनी के साथ सर्व करें। 3. आलू की चाट: Aloo Chaat for Shivratri

आलू की चाट व्रत के दौरान एक बहुत ही मजेदार और ताजगी से भरपूर व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।

सामग्री:: * उबले आलू: 2 (कटे हुए) * सेंधा नमक: स्वाद अनुसार * लाल मिर्च पाउडर: ½ चम्मच

* काली मिर्च: ¼ चम्मच * धनिया पत्तियां: 1 टेबलस्पून (सजावट के लिए) * नींबू का रस: 1 टेबलस्पून

* हरी चटनी: 1 टेबलस्पून (वैकल्पिक) विधि:: 1. उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें।

2. एक बर्तन में आलू, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और नींबू का रस डालें। 3. अच्छे से मिला कर चाट को धनिया पत्तियों से सजा कर सर्व करें। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

4. कददू की सब्जी: Pumpkin Vegetable for Shivratri कददू की सब्जी व्रत के दौरान खाने के लिए एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है। यह स्वाद में हल्का और आसानी से बनने वाला होता है।

सामग्री:: * कददू (पंपकिन): 2 कप (कटा हुआ) * घी: 1 टेबलस्पून * जीरा: 1 चम्मच

* हरी मिर्च: 2 (कटी हुई) * सेंधा नमक: स्वाद अनुसार * काली मिर्च: ¼ चम्मच * हरा धनिया: सजावट के लिए

विधि:: 1. कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें जीरा डालकर तड़का लगाएं। 2. फिर उसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर भूनें।

3. कद्दू के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 4. अब सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर कददू को 10-15 मिनट तक पकने दें।

5. पकने के बाद हरे धनिये से सजाकर सर्व करें। यह स्वादिष्ट और हल्की सब्जी व्रत के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

5. नारियल लड्डू: Coconut Ladoo for Shivratri नारियल लड्डू महाशिवरात्रि व्रत के दौरान एक खास और मीठा व्यंजन है। यह व्रत के दौरान खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है।

सामग्री:: * ताजा कद्दूकस किया नारियल: 1 कप * दूध: 1/2 कप * शक्कर: 2 टेबलस्पून

* घी: 1 टेबलस्पून * इलायची पाउडर: 1/4 चम्मच विधि:: 1. एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें कद्दूकस किया नारियल डालकर हल्का भूनें।

2. फिर उसमें दूध और शक्कर डालकर अच्छे से मिला लें। 3. मिश्रण को कुछ देर तक पकाएं, जब तक वह गाढ़ा न हो जाए।

