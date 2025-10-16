गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. दिवाली उत्सव
  4. happy diwali wishes in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:20 IST)

Diwali 2025: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, इन सुंदर शुभकामनाओं को भेजकर अपनों को कहें शुभ दीपावली

happy diwali wishes in hindi
Diwali wishes in hindi: दीपावली, भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20 अक्टूबर, 2025 को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर, मां लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। चारों ओर दीपों की रोशनी से अंधकार दूर होता है। इस दिन को और खास बनाने के लिए यहां हम चुनिंदा सन्देश दे रहे हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के संदेश चुन कर आपने संबंधियों, मित्रों और परिचितों को शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं।

1. दीप जलते और जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक जिंदगी है, दुआ है हमारी,
आप यूं ही दीपों की तरह जगमगाते रहें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
2. दीयों की रोशनी से जगमग हो हर आंगन,
सबके दिलों में हो खुशियों का चमन,
पूरें हो सभी सपने और मिले नयी मंजिलें,
ऐसी हो आपकी दिवाली, सबका हो जीवन रंगीन।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
3. सुख, शांति और समृद्धि का हो ऐसा साथ,
दीयों की रौशनी से चमके आपकी हर रात,
हर दिन खुशियों का हो नया आगाज
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
4. मंगलमय हो आपकी दीपावली का त्योहार,
हर तरफ हो खुशियों का हर्षोल्लास,
दीयों की रौशनी से हो रोशन आपका जीवन,
और आपके हर कदम में हो सफलता का प्रकाश।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
5. समृद्धि और सफलता का हो आपके जीवन में संगम,
हर दिन हो आपका खुशियों से भरा,
दीयों की रौशनी से हो रोशन आपका हर कदम,
ऐसी हो आपकी दिवाली, हर दिन हो खास।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
6. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,
पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार ,
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
7. लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार,
शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
8. दीये की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए,
दुआ है की जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
9. सोने और चांदी की बरसात निराली हो,
घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,
सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,
हंसते रहें आप और आसपास खुशहाली ही खुशहाली हो।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
10. दिवाली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़िया सबको भाए
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
11. दीप जलते-जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि,
आप हमेशा मुस्कुराते रहें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
12. पूजा की थाली, रसोई में पकवान,
आंगन में दिया, खुशियां हो हजार,
हाथों में फुलझड़ियां, रोशन हो जहान,
अच्‍छे से मनाइये, दीवाली का त्योहार
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
13. नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले,
दीपावली के पावन पर्व पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
14. दीपक की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो
पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो
ऐसे झूम के आए यह दिवाली
हर तरफ खुशियों का माहौल आपका हो।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
15. सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं
दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं
खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
16. दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाये खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
17. रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
18. प्रतिदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार
परिवार से बना रहे स्नेह और प्यार
होती रहे सदा अपार धन की बौछार
ऐसा हो आपका दिवाली का त्यौहार
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
19. दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलायेंगे।
सजा रंगोली से आंगन को, सबका मन हर्षायेंगे।
बम-पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खायेंगे।
दिवाली त्योहार मिलन का, घर-घर मिलने जाएंगे।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
20. लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार,
शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

और भी वीडियो देखें

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खेNumerology tips for wealth Diwali:दिवाली सिर्फ दीयों का त्यौहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं...

Bhai dooj 2025: भाई दूज का पर्व कैसे मनाते हैं जानिए संपूर्ण विधि

Bhai dooj 2025: भाई दूज का पर्व कैसे मनाते हैं जानिए संपूर्ण विधिBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मध्यान्ह काल में ही मनाया जाएगा। भाई को तिलक लगाने का शुभ दिन में मुहूर्त 11:43 से 12:28 के बीच है।

Diwali 2025: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? पर्यावरण की दृष्टि से समझिए कैसे सामान्य पटाखों से हैं अलग

Diwali 2025: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? पर्यावरण की दृष्टि से समझिए कैसे सामान्य पटाखों से हैं अलगGreen crackers vs normal crackers: दिवाली के आते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा गर्मा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। यह फैसला एक ओर त्योहार की खुशी को बरकरार रखता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाता है। लेकिन, ये ग्रीन पटाखे आखिर हैं क्या, और ये पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग हैं? आइए, तथ्यों के साथ समझते हैं।

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja vidhi: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि

Govardhan Puja vidhi: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधिGovardhan Annakut mahotsav 2025: कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को सुहाग पड़वा भी कहते हैं। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए कैसे मनाएं ये पर्व।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com