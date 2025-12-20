शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. क्राइम
  4. Woman shooter raped in hotel
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (13:33 IST)

होटल में महिला शूटर से दुष्‍कर्म, पीड़िता ने बलात्‍कारी को कमरे में किया बंद, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

Woman raped
हरियाणा के फ़रीदाबाद में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल, कुछ दरिंदों ने एक 23 वर्षीय महिला शूटर के साथ होटल में बेरहमी से बलात्कार किया गया। इस बर्बर घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात है कि जिस महिला से आरोपियों ने दुष्‍कर्म किया, उन्‍हें उसने चालाकी से कमरे में बंद कर दिया।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता एक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फ़रीदाबाद आई थी। जहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सत्येंद्र, उसके दोस्त गौरव और पीड़िता की ही एक महिला सहेली को गिरफ़्तार कर लिया है।

कब और कैसे हुई घटना : शिकायत के मुताबिक घटना बुधवार (17 दिसंबर 2025) की शाम की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ होटल में ठहरी थी। सहेली ने अपने परिचित गौरव को बुलाया और फिर चारों ने होटल में ही पार्टी करने का फ़ैसला किया। जब सहेली और गौरव कुछ काम से नीचे गए, तब कमरे में अकेले मौजूद सत्येंद्र ने महिला शूटर के साथ बलात्कार किया।

कमरे में बंद कर दिया बलात्‍कारी को : पीड़िता ने इस कठिन स्थिति में भी असाधारण साहस का परिचय दिया। बलात्कार के बाद उसने आरोपी को चालाकी से कमरे के अंदर ही बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के SHO राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम होटल पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, महिला सहेली और गौरव पर भी साज़िश में शामिल होने या घटना को नज़रअंदाज़ करने के आरोप हैं। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह पहले से रची गई कोई साज़िश थी। खेल जगत में इस घटना के बाद महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता ज़ाहिर की जा रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

और भी वीडियो देखें

Year Ender 2025: रवीना टंहन की बेटी राशा से लेकर सैफ के बेटा इब्राहिम तक, इन स्टारकिड्स ने रखा बॉलीवुड में कदम

Year Ender 2025: रवीना टंहन की बेटी राशा से लेकर सैफ के बेटा इब्राहिम तक, इन स्टारकिड्स ने रखा बॉलीवुड में कदमसाल 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा है। इस साल कई हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। वहीं कई नए सितारें भी 2025 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिले है। बी-टाइन के कई स्टारकिड्स ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फैंस का दिल जीता। देखिए साल 2025 में किन नए चेहरों ने इंडस्ट्री में कदम रखा-

तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, 1.64 करोड़ का जुर्माना

तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, 1.64 करोड़ का जुर्मानाPakistan News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

LIVE: इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद

LIVE: इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैदLatest News Today Live Updates in Hindi : पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। इमरान पहले ही भ्रष्‍टाचार मामले में जेल में बंद हैं। पल पल की जानकारी...

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद एक्शन में मोहम्मद युनुस, 7 गिरफ्तार

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद एक्शन में मोहम्मद युनुस, 7 गिरफ्तारBangladesh Violence : बांग्लादेश में शुक्रवार को उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कुछ लोगों ने एक हिंदू दीपू चंद्र दास की पीट पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश के मुख्‍य सलाहकार मोहम्मद युनुस के निर्देश पर रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने पैसेंजर को पीटा, सदमे में परिवार

दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने पैसेंजर को पीटा, सदमे में परिवारPilot beats Passenger : दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने यात्री अंकित दीवान के साथ जमकर मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब पायलट इंडिगो की उड़ान से बंगलूरू जा रहा था। घटना से हड़कंप मच गया। एयरलाइन ने मामले में सख्‍त कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com