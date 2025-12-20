होटल में महिला शूटर से दुष्‍कर्म, पीड़िता ने बलात्‍कारी को कमरे में किया बंद, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

हरियाणा के फ़रीदाबाद में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल, कुछ दरिंदों ने एक 23 वर्षीय महिला शूटर के साथ होटल में बेरहमी से बलात्कार किया गया। इस बर्बर घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात है कि जिस महिला से आरोपियों ने दुष्‍कर्म किया, उन्‍हें उसने चालाकी से कमरे में बंद कर दिया।द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता एक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फ़रीदाबाद आई थी। जहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सत्येंद्र, उसके दोस्त गौरव और पीड़िता की ही एक महिला सहेली को गिरफ़्तार कर लिया है।शिकायत के मुताबिक घटना बुधवार (17 दिसंबर 2025) की शाम की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ होटल में ठहरी थी। सहेली ने अपने परिचित गौरव को बुलाया और फिर चारों ने होटल में ही पार्टी करने का फ़ैसला किया। जब सहेली और गौरव कुछ काम से नीचे गए, तब कमरे में अकेले मौजूद सत्येंद्र ने महिला शूटर के साथ बलात्कार किया।पीड़िता ने इस कठिन स्थिति में भी असाधारण साहस का परिचय दिया। बलात्कार के बाद उसने आरोपी को चालाकी से कमरे के अंदर ही बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के SHO राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम होटल पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, महिला सहेली और गौरव पर भी साज़िश में शामिल होने या घटना को नज़रअंदाज़ करने के आरोप हैं। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह पहले से रची गई कोई साज़िश थी। खेल जगत में इस घटना के बाद महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता ज़ाहिर की जा रही है।Edited By: Navin Rangiyal