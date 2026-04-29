बुधवार, 29 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yash starrer toxic release date postponed again
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (12:12 IST)

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट फिर टली, यश ने बताई वजह

Yash Toxic release date
साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के टीजर-ट्रेलर ने फैंस के बीच धूम मचा दी थी। वहीं अब फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। मेकर्स ने एक इंस्टाग्राम नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 'टॉक्सिक' 4 जून 2026 को रिलीज नहीं हो रही है। 
 
मेकर्स ने बताया कि नई रिलीज डेट जल्द साझा की जाएगी, जिसे वैश्विक स्तर पर एक साथ लागू किया जाएगा। निर्माताओं के अनुसार, Toxic पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद रिलीज टालने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर तरीके से पेश किया जा सके।
 
फिल्म को हाल ही में CinemaCon में प्रस्तुत किया गया, जहां इसे वैश्विक डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री विशेषज्ञों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसी के बाद टीम ने इसकी रिलीज रणनीति पर दोबारा काम करने का निर्णय लिया।
 
यह फिल्म की दूसरी बड़ी देरी है। इससे पहले Toxic को 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाना था। बाद में इसे 4 जून तक के लिए स्थगित किया गया था। मार्च में रिलीज टालने के पीछे मिडिल ईस्ट में चल रहे Iran-Israel conflict को एक कारण माना गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रभावित हुआ था।
 
यश ने दी सफाई 
यश ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि Toxic उनके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि फिल्म को दुनियाभर में प्रभावी तरीके से रिलीज करने के लिए समय लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीम फिलहाल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और साझेदारियों को अंतिम रूप देने में लगी है और जल्द ही नई रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक अवसर है।
 
फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जिन्होंने यश के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम किरदार में हैं। टॉक्सिक को कन्नड़ और अंग्रेज़ी में एक साथ शूट किया गया है। इसके अलावा इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
इंटरनेशनल डांस डे: दीपिका-प्रियंका से विद्या-माधुरी तक, बॉलीवुड के यादगार डांस डुएट्स

इंटरनेशनल डांस डे: दीपिका-प्रियंका से विद्या-माधुरी तक, बॉलीवुड के यादगार डांस डुएट्स

इंटरनेशनल डांस डे: दीपिका-प्रियंका से विद्या-माधुरी तक, बॉलीवुड के यादगार डांस डुएट्सहिंदी सिनेमा में डांस हमेशा सिर्फ कोरियोग्राफी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह किरदारों, भावनाओं और पलों को जोड़ने का एक जरिया रहा है। और जब एक ही फ्रेम में दो मजबूत कलाकार साथ आते हैं, तो वह अक्सर कुछ ऐसा बन जाता है, जो लंबे समय तक याद रहता है।

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट फिर टली, यश ने बताई वजह

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट फिर टली, यश ने बताई वजहसाउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के टीजर-ट्रेलर ने फैंस के बीच धूम मचा दी थी। वहीं अब फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। मेकर्स ने एक इंस्टाग्राम नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 'टॉक्सिक' 4 जून 2026 को रिलीज नहीं हो रही है।

'ज्यादा जूम मत करना', करिश्मा कपूर ने पैपराजी को दी चेतावनी, वीडियो वायरल

'ज्यादा जूम मत करना', करिश्मा कपूर ने पैपराजी को दी चेतावनी, वीडियो वायरलबॉलीवुड सेलेब्स अक्सर किसी इवेंट्स, मूवी स्क्रीनिंग्स और शो के प्रीमियर के दौरान पैपराजी को पोज देते नजर आते हैं। कई बार सेलेब्स की गलत एंगल से ली गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कई एक्ट्रेसेस पीछे से जूम करके तस्वीरें क्लिक करने वाले पैपराजी को फटकार भी लगा चुकी है।

इरफान खान: जिनकी आंखें भी करती थीं अभिनय, बचपन में बनना चाहते थे क्रिकेटर

इरफान खान: जिनकी आंखें भी करती थीं अभिनय, बचपन में बनना चाहते थे क्रिकेटरबॉलीवुड में इरफान खान को ऐसे दमदार अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिनकी आंखें भी अभिनय करती थीं। गहरी नशीली आंखे, ठहरी आवाज, वह बॉलीवुड के हीरो की तरह नहीं था लेकिन उसके चुंबकीय व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो लोगों को बरबस जोड़ लेता सम्मोहित कर लेता। इरफान खान का नाम जेहन में आते ही सबसे पहले उनकी आंखें याद आती हैं।

कभी एसी रिपेयरिंग का काम करते थे इरफान खान, अपनी अदाकारी से हिला दिया था हॉलीवुड

कभी एसी रिपेयरिंग का काम करते थे इरफान खान, अपनी अदाकारी से हिला दिया था हॉलीवुडबॉलीवुड एक्टर इरफान खान भले ही अब इस दुनिया में न रहे हों, लेकिन फैंस के दिलो में वह अब भी जिंदा है। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि हैं। इरफान ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने करियर में लगभग 70 फिल्में की, जिनमें कई हॉलीवुड फिल्में भी शामिल है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com