शुक्रवार, 1 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. why ranveer singh left don 3 creative clash with farhan akhtar
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 1 मई 2026 (14:38 IST)

डार्क और हिंसक बने 'डॉन 3', फरहान अख्तर ने नहीं मानी बात, रणवीर सिंह के फिल्म से बाहर होने की वजह आई सामने!

Don 3 controversy
बॉलीवुड के गलियारों में 'डॉन 3' लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में रणवीर सिंह के नाम की घोषणा हुई थी, तब से फैंस काफी उत्साहित थे। लेकिन अचानक रणवीर सिंह के इस प्रोजेक्ट से अलग होने की खबर ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। 
 
रणवीर सिंह के डॉन 3 से अलग होने के बाद से उनके और फरहान अख्तर के बीच अनबन की खबरें हैं। दावा किया जा रहा था कि फरहान अख्तर संग क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से रणवीर यह फिल्म छोड़ रहे हैं। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में रणवीर के फिल्म छोड़ने को लेकर असर वजह सामने आई है। 
 
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच क्रिएटिव डिफरेंस का मुख्य कारण फिल्म की टोन और भाषा थी। रणवीर सिंह चाहते थे कि 'डॉन 3' को आधुनिक दर्शकों के हिसाब से थोड़ा डार्क और अधिक हिंसक बनाया जाए। 
 
रणवीर का मानना था कि आज के दर्शकों को ज्यादा आक्रामक, थ्रिलर और 'स्ट्रांग लैंग्वेज' वाली फिल्में पसंद आ रही हैं। इसलिए, उन्हें लगा कि डॉन के कैरेक्टर के डीएनए में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए, जो कि पुराने किरदारों से काफी अलग हो।
 
दूसरी ओर, निर्देशक फरहान अख्तर इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि डॉन का किरदार अपने आप में काफी कूल, शांत, और शातिर है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने इस किरदार को जिस अंदाज में पेश किया था, फरहान उसी विरासत को बचाए रखना चाहते थे। 
 
फरहना अख्तर फिल्म में 'कठोर भाषा' के इस्तेमाल के पूरी तरह खिलाफ थे। फिल्ममेकर किसी भी तरह के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। फरहान वही फिल्म बनाना चाहते थे जो उन्होंने शुरू से सोची थी। इसी बात पर असहमति के चलते दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गईं और अंततः रणवीर सिंह ने फिल्म से किनारा कर लिया।
 
'डॉन' की फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। 1978 में आई अमिताभ बच्चन की 'डॉन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद, फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ मिलकर 2006 और 2011 में इस फ्रेंचाइजी को नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। 
 
शाहरुख खान के साथ डॉन का जो स्वैग और स्टाइल जुड़ा था, वही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी रहा है। यही कारण है कि जब तीसरे पार्ट की घोषणा हुई, तो फैंस बहुत उत्सुक थे। रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद, 'डॉन 3' के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि क्या इस फिल्म में किसी अन्य बड़े सितारे की एंट्री होगी या फरहान अख्तर कोई नया रास्ता अपनाएंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजा शिवाजी रिव्यू: क्या यह छत्रपति महाराज के साथ न्याय करती है?

राजा शिवाजी रिव्यू: क्या यह छत्रपति महाराज के साथ न्याय करती है?‘राजा शिवाजी’ एक महत्वाकांक्षी फिल्म है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा को परदे पर उतारने की कोशिश करती है। फिल्म में कुछ दमदार सीन और ऐतिहासिक क्षण जरूर हैं, लेकिन ट्रीटमेंट, कास्टिंग और भव्यता में कमी साफ नजर आती है। रितेश देशमुख का निर्देशन औसत है, जबकि संजय दत्त और विद्या बालन प्रभावित करते हैं। ज्यादा उम्मीदों के बिना देखें तो फिल्म एक बार देखने लायक बन जाती है।

मां बनने के बाद और भी बोल्ड हुईं कियारा आडवाणी, रेड गाउन में दिखाई कातिलाना अदाएं

मां बनने के बाद और भी बोल्ड हुईं कियारा आडवाणी, रेड गाउन में दिखाई कातिलाना अदाएंबॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने के बाद एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में कियारा फिल्म 'द डेविल वियर्स प्रादा 2' की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उन्होंने रेड आउटफिट में सभी का दिल जीत लिया। कियारा ने अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

बलराज साहनी: भारतीय सिनेमा के यथार्थवादी अभिनय के असली मास्टर

बलराज साहनी: भारतीय सिनेमा के यथार्थवादी अभिनय के असली मास्टरफिल्म जगत में बलराज साहनी को एक ऎसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने संजीदा और भावात्मक अभिनय से लगभग चार दशक तक सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। 1 मई 1913 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक मध्यमवर्गीय व्यवसायी परिवार में जन्में बलराज साहनी का बचपन से ही झुकाव अपने पिता के पेशे की ओर न होकर अभिनय की ओर था।

अहंकार और स्वाभिमान की टक्कर, अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया क्यों टूटा शाहरुख खान संग रिश्ता

अहंकार और स्वाभिमान की टक्कर, अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया क्यों टूटा शाहरुख खान संग रिश्ताबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने करियर में कई रोमांटिक फिल्मों में काम ‍किया है। शाहरुख पर फिल्माए गए कई रोमांटिक गाने भी हैं, जिसमें से ज्यादातर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने गाए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख का हर गाना अभिजीत गाते थे। लेकिन बाद में शाहरुख और अभिजीत के बीच विवाद हो गया।

संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ने पूरे किए 2 साल, सीरीज ने तोड़े थे कई रिकॉर्ड्स

संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ने पूरे किए 2 साल, सीरीज ने तोड़े थे कई रिकॉर्ड्ससंजय लीला भंसाली, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मकारों में से एक, हमेशा से अपनी भव्य प्रस्तुतियों, गहन निर्देशन और विलक्षण दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में भारतीय संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाती हैं और वैश्विक स्तर पर दर्शकों से जुड़ती हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com