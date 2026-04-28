दिग्गज अभिनेता भरत कपूर का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। हिंदी फिल्मों के जाने-माने चरित्र अभिनेता भरत कपूर का 27 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भरत कपूर ने मुंबई के सायन अस्पताल में इलाज के दौरान मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उन्होंने दोपहर करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली।

भरत कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही उनके परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक व्याप्त है। भरत कपूर के निधन की पुष्टि उनके पुराने मित्र और अभिनेता अवतार गिल ने की।

भरत कपूर का फिल्मी करियर करीब 40 वर्षों तक फैला रहा। उन्होंने 1972 में फिल्म 'जंगल में मंगल' से अपनी शुरुआत की थी। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें उनकी भारी आवाज और संवाद अदायगी के लिए जाना जाता था। पर्दे पर वे अक्सर सख्त पुलिस अधिकारी, वकील या प्रभावशाली खलनायक की भूमिकाओं में नजर आते थे।

इसके अलावा उन्होंने राम बलराम, लव स्टोरी, गुलामी, आखरी रास्ता, सत्यमेव जयते और स्वर्ग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी चर्चित फिल्मों में से एक 2004 में आई 'मीनाक्षी: ए टेल ऑफ थ्री सिटीज' थी। सिर्फ फिल्में ही नहीं, भारत कपूर ने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।

भरत कपूर अपने पीछे पत्नी लोपा और दो बेटों, राहुल और सागर को छोड़ गए हैं। उनकी एक बेटी कविता का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर फैंस और बॉलीवुड हस्तियां उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।