थाई-हाई स्लिट ड्रेस में कृति सेनन का बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान
बॉलीवुड डीवा कृति सेनन अपने शानदार फैशन सेंस और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं।
इसी बीच कृति ने ब्लैक थाई स्लिट आउटफिट में कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में कृति सेनन एक वाइब्रेंट रेड बैकग्राउंड के सामने पोज़ देती नजर आ रही हैं।
इस ड्रेस का सबसे बड़ा आकर्षण इसका थाई-हाई स्लिट और डीप V-नेकलाइन है, जिसे एक पतले वायर से जोड़ा गया है। लेटेक्स फैब्रिक उनकी टोंड बॉडी को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
यह ड्रेस न केवल बोल्ड है बल्कि कृति के फैशन सेंस की निडरता को भी दर्शाती है। कृति ने अपने लुक को और भी आकर्षित बनाने के लिए बोल्ड ब्लैक स्मोकी आइज़ और विंग्ड आईलाइनर का चुनाव किया है।
कृति के चेहरे पर 'न्यूड-पिंक' लिपस्टिक और कॉन्टोर्ड चीक्स उनके फीचर्स को शार्प दिखा रहे हैं। बालों की बात करें तो उन्होंने अपने वॉल्यूमिनस लॉक्स को बाउंस के साथ खुला छोड़ा है, जो उनके पूरे लुक में एक क्लासिक ग्लैमर जोड़ रहा है।
तस्वीरों में कृति के फेशियल एक्सप्रेशंस काफी इंटेंस और कॉन्फिडेंट हैं। कभी वह अपने बालों को सहलाते हुए पोज़ दे रही हैं, तो कभी दीवार के सहारे खड़े होकर अपना किलर लुक्स फ्लॉन्ट कर रही हैं।
कृति सेनन का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इन तस्वीरों पर अब तक 2 लाख से अधिक लाइक्स आ चुके हैं।
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