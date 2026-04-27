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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 27 अप्रैल 2026 (15:35 IST)

15 साल की उम्र में रेमो डिसूना ने अपनाया था ईसाई धर्म, पिता ने रखी थी यह शर्त

Remo DSouza religion change
बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा अपनी बेहतरीन डांसिंग स्किल्स के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। रेमो आज इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। रेमो और उनकी पत्नी लीजल डिसूजा ने हाल ही में अपने निजी जीवन और आस्था को लेकर बात की है। 
 
एक इंटरव्यू में रेमो ने अपने धर्म परिवर्तन, बच्चों की परवरिश और विकसित होती आध्यात्मिक मान्यताओं पर ऐसी बातें साझा कीं, जो आज के दौर में प्रेरणादायक हैं। रेमो डिसूजा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका नाम रमेश गोपी नायर था। 
 
ईसाई धर्म अपनाने के अपने फैसले को याद करते हुए रेमो बताते हैं कि जब उन्होंने अपने पिता को चर्च से जुड़ने और धर्म बदलने की इच्छा बताई, तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद सहज थी। उनके पिता ने बस एक ही बात कही, "ठीक है कर ले, बस मेरा नाम मत बदलना।" 
 
यही कारण है कि रेमो ने अपना पूरा नाम रेमो गोपी डिसूजा रखा, ताकि उनके पिता का नाम और उनकी जड़ें हमेशा उनके साथ जुड़ी रहें। रेमो के अनुसार, उनके परिवार में वह अकेले ईसाई हैं, जबकि उनके माता-पिता और भाई-बहन हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
 
लीजल डिसूजा का हिंदू धर्म की ओर झुकाव
दिलचस्प बात यह है कि जहां रेमो ने ईसाई धर्म अपनाया, वहीं उनकी पत्नी लीजल, जो जन्म से कैथोलिक हैं, पिछले कुछ वर्षों में हिंदू धर्म की ओर गहराई से आकर्षित हुई हैं। लीजल का कहना है कि उनके माता-पिता के निधन के बाद उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों और पूजा-पाठ में शांति महसूस की।
 
आज उनके घर 'सबर' (Sabr) की झलक उनके इस खुले विचारों वाले स्वभाव को बयां करती है। उनके घर के प्रवेश द्वार पर जहां मदर मैरी का स्थान है, वहीं घर के भीतर एक भव्य शिव मंदिर और गणपति बप्पा की प्रतिमा भी है। लीजल नियमित रूप से पूजा और अभिषेक करती हैं, जो यह साबित करता है कि आस्था किसी पहचान की मोहताज नहीं होती।
 
रेमो और लीजल ने अपने बच्चों की परवरिश भी इसी आजादी के साथ की है। उनके बड़े बेटे का नाम अदोनिस है, लेकिन चूंकि रेमो के माता-पिता जामनगर (गुजरात) से थे और उन्हें यह नाम बोलने में कठिनाई हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे एक हिंदू नाम ध्रुव भी दिया। रेमो बताते हैं कि बड़े होने के बाद उनके बेटे ने 'अदोनिस' नाम को चुना, लेकिन उसके पास हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ने का विकल्प मौजूद रहा।
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