बुधवार, 28 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (15:44 IST)

‘वध 2’ का ट्रेलर रिलीज: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता फिर रचेंगे खौफ और इमोशन का खेल

लव फिल्म्स की अपकमिंग थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म ‘वध 2’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मच गई है। ट्रेलर देखते ही साफ हो जाता है कि यह फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई और ज्यादा गहरी कहानी लेकर आ रही है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की गंभीर और इमोशनल परफॉर्मेंस ट्रेलर के पहले ही पल से दर्शकों को अपनी पकड़ में ले लेती है, जबकि कहानी की सबसे अहम कड़ी को मेकर्स ने जानबूझकर सस्पेंस में रखा है।
 

ट्रेलर में दिखी इमोशनल गहराई और रियल अंदाज़

ट्रेलर में थ्रिल के साथ-साथ गहरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आता है, जो फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का अभिनय बेहद रियल और असरदार दिखता है, जिससे कहानी की गंभीरता और ज्यादा मजबूत होती है। दोनों कलाकारों के एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी यह संकेत देते हैं कि ‘वध 2’ में किरदारों की जर्नी सिर्फ सस्पेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने वाली है।
 

दमदार स्टारकास्ट से बढ़ी फिल्म की ताकत

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के अलावा इस फिल्म में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म एक मजबूत एंसेंबल कास्ट के साथ आ रही है, जो कहानी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का काम करेगी।
 

डायरेक्टर ने खोले कहानी के राज

फिल्म के लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने ‘वध 2’ को लेकर कहा है कि इस बार कहानी को और ज्यादा लेयर्ड और नैतिक रूप से जटिल बनाया गया है। उनके मुताबिक, यह फिल्म मजबूत किरदारों और गहरी स्टोरीटेलिंग के जरिए दर्शकों को एक अलग अनुभव देने की कोशिश करती है। ट्रेलर उसी दुनिया की झलक देता है, जहां सच और गलत की रेखा धुंधली होती नजर आती है और हर किरदार अपनी-अपनी लड़ाई लड़ता दिखाई देता है।
 

प्रोड्यूसर्स का भरोसा, दर्शकों से जुड़ने की तैयारी

प्रोड्यूसर लव रंजन का कहना है कि ‘वध 2’ पहली फिल्म की इमोशनल सोच को आगे बढ़ाती है, लेकिन पूरी तरह नई कहानी के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और कुमुद मिश्रा जैसे सीनियर एक्टर्स की मौजूदगी इस फिल्म को खास बनाती है और यह साबित करती है कि मजबूत कहानियां उम्र या सीमाओं की मोहताज नहीं होतीं।
 
वहीं प्रोड्यूसर अंकुर गर्ग ने बताया कि IFFI में फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला और पहली ‘वध’ से दर्शकों का जो इमोशनल कनेक्शन रहा, उसने मेकर्स का भरोसा और मजबूत किया है। उनके मुताबिक, ‘वध 2’ वही भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हुए दर्शकों के लिए कुछ नया और ज्यादा असरदार पेश करने वाली है।
 

कब रिलीज़ होगी ‘वध 2’?

लव फिल्म्स की प्रस्तुति ‘वध 2’ को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। यह बहुप्रतीक्षित थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। ट्रेलर के बाद इतना तय है कि ‘वध 2’ बॉक्स ऑफिस पर सस्पेंस और इमोशन का बड़ा खेल रच सकती है।
Webdunia
