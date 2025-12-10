बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rati agnihotri entered the glamor world at the age of 10
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (11:02 IST)

बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थीं रति अग्निहोत्री, 10 साल की उम्र में शुरू की मॉडलिंग

Rati Agnihotri Birthday
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रति का जन्म 1960 में यूपी के बरेली शहर में हुआ था। रति अग्निहोत्री ने अपने बॉलीवुड करियर में बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके काम को लोगों से खूब सराहना भी मिली। 
 
रति अग्निहोत्री को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने 10 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वह 16 साल की उम्र में हिरोइन बन गई थीं। रति के टेलेंट को तमिल निर्देशक भारती राजा ने पहचाना और उन्हें महज 16 साल की मउ्र में अपनी फिल्म 'पुदिया वरपुकल' में कास्ट कर लिया। 
 
इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद रति को कई ऑफर मिलने लगे। रति ने महज 3 साल में 32 तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी साउथ सुपरस्टार कमल हासन के साथ खूब जमी थी। 
 
रति अग्निहोत्री ने कमल हासन संग ही 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दूजे के लिए' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया। रति ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 
 
रति अग्निहोत्री ने अपने करियर के पीक पर 1985 में बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी की। शादी के बाद पति ने रति पर फिल्मों में काम न करने का दबाव बनाया। शादी के बाद रति ने सिर्फ एक फिल्म की और फिर एक्टिंग छोड़ दी। इसके बाद वह पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं।
 
रति का वैवाहिक जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा। बेटे तनुज के जन्म के बाद उनके और पति के बीच झगड़े बढ़ते चले गए। एक दिन रति अग्निहोत्री और उनके पति के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने आपस में मारपीट करना शुरू कर दी थी। इसके बाद साल 2015 में रति अग्निहोत्री ने पति अनिल विरवानी के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। 
 
रति अग्निहोत्री ने शादी के 30 साल बाद 2015 में पति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रति 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'डिटेक्टर' और टीवी शो 'काजल' में नजर आई थीं। रति अग्निहोत्री ने अपने करियर में 10 भाषाओं की तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महफिल लूट ले गया रहमान डकैत, असली धुरंधर कौन: रणवीर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल या संजय दत्त?

महफिल लूट ले गया रहमान डकैत, असली धुरंधर कौन: रणवीर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल या संजय दत्त?बलोचिस्तान पहुँचकर ब्लैक सूट में अरबी गाने पर किया गया वो डांस और वो नेक्स्ट-लेवल जमाल कूंडा वाला लुक, बॉबी देओल (एनिमल) के बाद दूसरी बार किसी विलेन ने इतना दबदबा बनाया है। सचमुच, अक्षय खन्ना ने इनरनल एक्टिंग की पराकाष्ठा कर दी। गुस्सा, आँसू, खौफ – सब इतना रियल कि लगा रहमान डकैत सच में जीवित हो गया है।

धुरंधर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सोमवार को भी नहीं थमी कमाई

धुरंधर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सोमवार को भी नहीं थमी कमाईरणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ ने रिलीज़ के बाद से बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने सोमवार के कठिन टेस्ट को आसान बना दिया और चौथे दिन भी जबरदस्त कमाई की। देशभर में मल्टीप्लेक्स से लेकर हार्टलैंड तक ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम है, कुल कमाई 130.80 करोड़ रुपये पहुंची।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।

रणवीर सिंह की धुरंधर में अक्षय खन्ना का धमाकेदार एंट्री सीन छाया, सोशल मीडिया पर हुआ बवाल

रणवीर सिंह की धुरंधर में अक्षय खन्ना का धमाकेदार एंट्री सीन छाया, सोशल मीडिया पर हुआ बवाल5 दिसंबर को रिलीज़ हुई रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ को दर्शकों से जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री सीन और Bahraini ट्रैक FA9LA पर उनका इम्प्रोवाइज़्ड डांस सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। मेकर्स ने वायरल होते ही इसका ऑफिशियल वीडियो भी जारी कर दिया।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com