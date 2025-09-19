शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (14:21 IST)

फैशन डिजाइनर से फिल्म निर्माता बने मनीष मल्होत्रा, इस दिन रिलीज हो रही पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क'

Manish Malhotra turns film producer
भारतीय फैशन जगत के दिग्गज और अब फिल्म निर्माता बने मनीष मल्होत्रा अपनी पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क – कुछ पहले जैसा' के साथ प्यार का मौसम वापस ले आए हैं। स्टेज5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है।
 
यह फिल्म मनीष मल्होत्रा का पैशन प्रोजेक्ट है, जो क्लासिक प्रेम कहानियों की रूह को संजोते हुए एक नई संवेदनशील दास्तान गढ़ता है। फिल्म में शानदार कलाकारों की टोली है— विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह—जो दर्शकों को एक अनोखी मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे।
 
हाल ही में फिल्म का पहला गीत 'ऊलजलूल इश्क' रिलीज़ हुआ है, जिसने श्रोताओं के दिल छू लिए हैं। इस गाने में विशाल भारद्वाज की रूहानी धुनें, गुलज़ार के बेमिसाल बोल, ऑस्कर विजेता रसूल पोकुट्टी की अद्भुत साउंड डिज़ाइन और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पा राव व पापोन की सुमधुर आवाज़ें शामिल हैं।
 
निर्देशक विभु पुरी द्वारा रचित 'गुस्ताख इश्क' पुरानी दिल्ली की तंग गलियों और पंजाब की ढलती हवेलियों के बीच पनपती एक अनकही मोहब्बत और चाहत की संवेदनशील कहानी है। अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ इस फिल्म का निर्माण करते हुए, मनीष मल्होत्रा न सिर्फ़ निर्माता के रूप में अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा में क्लासिक कहानी कहने की परंपरा को एक नए अंदाज़ में आगे बढ़ा रहे हैं।
IMAX में भी उठा सकेंगे 'कांतारा : चैप्टर 1' का लुत्फ, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म

IMAX में भी उठा सकेंगे 'कांतारा : चैप्टर 1' का लुत्फ, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्महोम्बले फिल्म्स की 'कांताराः चैप्टर 1' इस समय इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली फिल्म है, जिसका बेसब्री से दर्शकों द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है। यह फिल्म असल में अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं।

Jolly LLB 3 Review: अक्षय कुमार- अरशद वारसी का दमदार कोर्टरूम ड्रामा और किसानों की जंग

Jolly LLB 3 Review: अक्षय कुमार- अरशद वारसी का दमदार कोर्टरूम ड्रामा और किसानों की जंगसुभाष कपूर की जॉली एलएलबी 3 एक बार फिर कोर्टरूम ड्रामा और सामाजिक मुद्दों का मेल है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने-सामने आते हैं, जबकि गजराज राव का विलेन अवतार कहानी को धार देता है। किसानों की पीड़ा को दिखाने की कोशिश हुई है, हालांकि यह उतनी गहराई से नहीं उभर पाई। सौरभ शुक्ला का जज किरदार मनोरंजन भरपूर करता है। दमदार संवाद और मजबूत क्लाइमैक्स फिल्म को देखने लायक बनाते हैं।

सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलकबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई के समय में फिर से लेकर जाती है।

दिल्ली की फेमस रामलीला में दिखेंगी पूनम पांडे, निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार

दिल्ली की फेमस रामलीला में दिखेंगी पूनम पांडे, निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदारएक्ट्रेस-मॉडल पूनम पांडे अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बयानों से अक्सर छाई रहती हैं। वहीं अब पूनम पांडे को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर अपा थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं। दरअसल, पूनम पांडे दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला में नजर आने वाली हैं।

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जान

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जानसाउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर तमिल एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिन रोबो शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
