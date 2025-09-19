शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Salman Khan completed the shooting of Battle of Galwan in 45 days
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (13:06 IST)

सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

Salman Khan
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई के समय में फिर से लेकर जाती है। 
 
उस समय सीमा पर हुआ यह एक दुर्लभ संघर्ष था, जिसमें सैनिकों ने बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़ते हुए जान गंवाई थी। सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी थी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे ज़्यादा भावनात्मक कहानियों में से एक बनकर सामने आई।
 
अपनी दमदार कहानी और कमाल की स्टार कास्ट के साथ बैटल ऑफ गलवान हाल के सालों में भारतीय सेना को समर्पित सबसे असरदार सिनेमाई श्रद्धांजलि बनने जा रही है। सलमान खान बीते कुछ दिनों से 'बिग बॉस 19' से ब्रेक लेकर लद्दाख में इस फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। 
सलमान ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग 45 दिनों के शेड्यूल में अच्छी तरह से पूरी कर ली है। ऐसे में निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट के कुछ खास पर्दे के पीछे के लम्हों को साझा किया है। 
 
अपूर्व ने सलमान के साथ बातचीत की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, '45 दिन पूरे हुए।' उन्होंने शूटिंग लोकेशन से भी कई तस्वीरें शेयर कीं। 
 
बता दें कि 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म को खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया देने वाले हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जान

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जानसाउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर तमिल एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिन रोबो शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ा 'राइज एंड फॉल', जाते हुए किया यह खुलासा

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ा 'राइज एंड फॉल', जाते हुए किया यह खुलासाअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों चर्चा में हैं। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह छाए हुए हैं। पवन सिंह की वजह से शो को खूब हाइप भी मिला। वह अक्सर धनश्री संग फ्लर्ट करते दिखते हैं। लेकिन अब पवन सिंह के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो बीच में ही छोड़ दिया है।

जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म से

जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म सेबॉलीवुड इंडस्ट्री में 'खल्लास गर्ल' नाम से मशहूर ईशा कोप्पिकर 19 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ईशा ने हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। भले ही अब ईशा फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है।

आशिकी गर्ल का करियर भयानक एक्सीडेंट ने कर दिया बर्बाद, अनु अग्रवाल का Then and Now लुक देख चौंक जाएंगे

आशिकी गर्ल का करियर भयानक एक्सीडेंट ने कर दिया बर्बाद, अनु अग्रवाल का Then and Now लुक देख चौंक जाएंगेसाल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल रातों-रात स्टार बनकर सामने आई थीं। पहली ही फिल्म के बाद अनु अग्रवाल की फैंस के बीच ऐसा क्रेज हो गया कि सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे।

राइज एंड फॉल : धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट कर रहे पवन सिंह, फिगर के बाद स्माइल की तारीफ की

राइज एंड फॉल : धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट कर रहे पवन सिंह, फिगर के बाद स्माइल की तारीफ कीअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों छाया हुआ है। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हाल ही में शो पवन सिंह अपनी पहली पत्नी के सुसाइड के बारे में बात करते नजर आए थे।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com