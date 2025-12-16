मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (16:10 IST)

ब्लैक गाउन में आलिया भट्ट का सुपर हॉट लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Alia Bhatt hot photos
आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक है। वह किसी भी इवेंट में अपने आउटफिट और स्टाइल से लाइमलाइट लूट लेती हैं। 
 
हाल ही में फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स समारोह में आलिया भट्ट ने स्टाइलिश ब्लैक कलर गाउन पहन सभी का दिल जीत लिया है। आलिया ने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। 
 
आलिया भट्ट ब्लैक कलर के मोनोक्राम गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये गाउन रिया ने उनके लिए Herve Leger की 1993 विंटेज ड्रेस को पिक किया।
 
आलिया के इस फ्लोर लेंथ ब्लैक बॉडीकॉन गाउन का लुक काफी क्लासिक लग रहा है। गाउन की स्वीटहार्ट नेकलाइन एक्ट्रेस के लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रही है। 
 
आलिया ने ग्लॉसी मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही गले में डायमंड चोकर नेकलेस कैरी किया है। 
 
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।
सलमान खान के फैंस को Being Human दे रहा खास मौका, अपने फेवरेट सुपरस्टार से कर सकेंगे मुलाकात

सलमान खान के फैंस को Being Human दे रहा खास मौका, अपने फेवरेट सुपरस्टार से कर सकेंगे मुलाकातसलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में बहुत बड़ी और मजबूत है। वह भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार हैं और उनके फैंस हमेशा उन्हें एक झलक देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। 27 दिसंबर को सलमान खान अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं।

जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने हिंदुस्तानी फौजी पाओगे, 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज

जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने हिंदुस्तानी फौजी पाओगे, 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीजविजय दिवस के खास मौके पर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। मुंबई में आयोजित हुए एक इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की मौजूदगी में 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया।

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025: ब्लैक वारंट ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, जयदीप अहलावत बने बेस्ट एक्टर, देखिए पूरी लिस्ट

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025: ब्लैक वारंट ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, जयदीप अहलावत बने बेस्ट एक्टर, देखिए पूरी लिस्टफिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 के विनर की घोषणा हो चुकी है। फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स का छठा संस्करण मुंबई में आयोजित ‍किया गया। इस अवॉर्ड फंक्शन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की। इस फंक्शन में ओटीटी की कई सीरीज, फिल्मों, निर्देशक, एक्टर और क्रू को सम्मानित किया गया।

राधिका आप्टे से लेकर बरखा सिंह तक, इन कलाकारों ने भारतीय मनोरंजन को दी नई परिभाषा

राधिका आप्टे से लेकर बरखा सिंह तक, इन कलाकारों ने भारतीय मनोरंजन को दी नई परिभाषाभारतीय मनोरंजन उद्योग ने पिछले कुछ सालों में कई होनहार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं को पेश किया है जिन्होंने लगातार अविस्मरणीय प्रदर्शन किए हैं। अपने काम के प्रति अपार बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण दिखाने के बावजूद, इनमें से कई सितारे कमतर आंके गए और कम पहचाने गए।

परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर 2025: इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सेट किए नए स्टैंडर्ड

परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर 2025: इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सेट किए नए स्टैंडर्डजैसे-जैसे 2025 खत्म होने की ओर बढ़ा, भारतीय सिनेमा में एक साफ बदलाव देखने को मिला, जहां सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि सच्ची एक्टिंग, भरोसे और किरदार की गहराई पर ध्यान रहा। यह साल उन कलाकारों का रहा, जिन्होंने अलग और चुनौतीपूर्ण रोल चुने, अपनी बनी-बनाई छवि से बाहर निकले और ऐसी परफॉर्मेंस दी, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रही।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Webdunia
