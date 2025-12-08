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Written By WD Feature Desk

09 December Birthday: आपको 9 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Birthday 09 December
09 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफल
 
आपका जन्मदिन: 9 दिसंबर
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। 
 
परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
रागिनी खन्ना (Ragini Khanna): एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन होस्ट।
 
दीया मिर्जा (Dia Mirza): स एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली भारतीय अभिनेत्री हैं।
 
डिनो मोरिया (Dino Morea): भारतीय अभिनेता और मॉडल तथा कई तमिल, कन्नड़, मलयालम फिल्मों में काम किया है।
 
सोनिया गांधी (Sonia Gandhi): पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी।
 
शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha): हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
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