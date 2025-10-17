शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (17:33 IST)

'जब भी मौका मिला कांग्रेस-विपक्ष ने बिहार को अपमानित किया..,' राहुल गांधी पर जमकर बरसे सीएम डॉ. मोहन यादव, जानें क्या कहा?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गया टाउन सीट पर किया प्रचार -

Bihar Assembly Elections
गया। 'कहां राम राज्य की कामना करने वाली महात्मा गांधी की कांग्रेस, कहां आज की राहुल गांधी की कांग्रेस। उन्हें न भाषा का ध्यान, न व्यवहार का ध्यान, न भाषण का ध्यान। कहां नेता प्रतिपक्ष पद को गौरवांवित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी और कहां आज के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल जब भी बोलते हैं तो देश और देशवासियों का अपमान ही करते हैं। वो विदेश जाते हैं तो वहां अपमान करते हैं। अब तो राहुल गांधी लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मान-सम्मान न्यायालयों का होता है। राहुल को न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जवान 24 घंटे जान की बाजी लगाकर सीमा पर तैनात रहते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारी सेना दुश्मनों को घर में घुसकर मारती है, तो राहुल गांधी उसका प्रमाण मांगते हैं। सेना का अपमान करने वाले राहुल को डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता इसका जवाब देगी।'

यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। सीएम डॉ. यादव 17 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल के ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही वे नवादा जिले की हिसुआ में भी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। गौरतलब है, 16 अक्टूबर को भी सीएम डॉ. यादव ने दो सभाओं को संबोधित किया था।  
 
भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनसभा में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का अपमान करते हैं। वे कहते हैं कि बिहार छोटा-मोटा राज्य है। आप उन्हें बताना कि बिहार क्या है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो उसमें बिहार का हाथ होता है। इनकी साथी ममता बनर्जी बिहार वालों को भला-बुरा कहती है। इन सारे एक जैसे चट्टे-बट्टों की एनडीए के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बना है। यह सौभाग्य है कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का अवसर मिलता है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। बदलते दौर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली और पटना दोनों मजबूत चाहिए। दोनों मिलकर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे।    
 
एनडीए गठबंधन से चहुंमुखी विकास-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी के कारण देश में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सुरक्षित है। एक तरफ चुनावों में भाजपा की अजेय यात्रा जारी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की विजय यात्रा भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बलबूते ही बिहार का चहुंमुखी विकास संभव हो पाया है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की तस्वीर बदली है। आज बिहार से पलायन में कमी आई है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देशभर में किसी को बिहार के युवाओं की क्षमता-योग्यता पर कोई शक नहीं है। 
 
सनातन संस्कृति में गया का विशेष महत्व-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का बिहार और गया से विशेष नाता है। मेरी कुल देवी बराह माता भी यहां हैं। लगभग 2200 साल पहले सम्राट अशोक उज्जैन से युवराज बनकर बिहार लौटे और यहां राजा बने। गया की जनता का प्रेम एक बार फिर एनडीए गठबंधन को मिलेगा। सनातन संस्कृति में गया का विशेष महत्व है। कोई भी जीवन में एक बार गया जी अवश्य आने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सांस्कृतिक विकास की धारा बह रही है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक बना है। यहां एक साल में 7 करोड़ लोग पहुंचते हैं। गया में भी भव्य लोक का निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का दिव्य मंदिर बना चुका है। मथुरा में कृष्ण कन्हैया का भी भव्य मंदिर बनेगा।
दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलत

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलतमध्यप्रदेश दीवाली से पहले लोकायुक्त छापे में काली कमाई के कुबेरों के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति का खुलासा होने से हर कोई हैरान है। लोकायुक्त छापे की जद में आए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर पर जेपी मेहरा के पास से जिस तरह से कोरोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि दोनों ही अफसरों ने नौकरी के दौरान किस कदर का भ्रष्टाचार किया होगा। सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य खड़ किया लेकिन सरकार और जांच एजेेंसियों की नजर नही गई।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियारछत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बतायाट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?Bihar Election news : बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी चुनाव मैदान में है। तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है तो तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जानिए तेजप्रताप तेजस्वी में शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे हैं।

क्या नीतीश कुमार बनेंगे बिहार CM, अमित शाह के बयान से गरमाई सियासत

क्या नीतीश कुमार बनेंगे बिहार CM, अमित शाह के बयान से गरमाई सियासतBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। मैथिली ठाकुर और खेसारीलाल यादव समेत कई उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं। इसी बीच अमित शाह के बयान ने एनडीए खेमे में उथल-पुथल मचा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बताया, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को चुनाव परिणाम के बाद एनडीए विधायकों पर छोड़ा।

Bihar Assembly Election: बिहार के पहले विधानसभा चुनाव की कहानी

Bihar Assembly Election: बिहार के पहले विधानसभा चुनाव की कहानीHistory of Bihar Assembly Elections: स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 239 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। सबसे रोचक कहानी उस समय के दो दिग्गज नेताओं और उनके बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर रही।

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 48 उम्मीदवारों के नाम

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 48 उम्मीदवारों के नामबिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। लिस्ट में 5 महिलाएं, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। महागठबंधन में लगातार खींचतान के बाद आखिरकार पहले चरण के नामांकन के ठीक कुछ घंटे पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।

राजद और कांग्रेस पर योगी का प्रहार, यह फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे

राजद और कांग्रेस पर योगी का प्रहार, यह फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगेYogi Adityanaths rally in Bihar: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने दूसरी जनसभा सहरसा में की। योगी ने कहा कि बिहार को आज जब मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, वाटरवे के रूप में पहचान मिल रही है तो इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए राजद-कांग्रेस ने शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुरका चाहिए, जिससे यह लोग फर्जी मतदान कराकर गरीबों-दलितों के हकों पर डकैती डाल सकें।
