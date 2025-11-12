बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
पटना , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (10:47 IST)

Bihar EXIT Polls 2025 : यह एग्जिट पोल बिहार में बना रहा है महा गठबंधन की सरकार

tejashwi yadav mukesh sahani
Bihar EXIT Polls 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी Exit Polls में राज्य में NDA की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। हालांकि एक एक्जिट पोल ऐसा भी है जो राज्य में महागठबंन की सरकार बनवा रहा है। ALSO READ: Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें
 
‘जर्नो मिरर’ नामक एजेंसी द्वारा कराए गए एक्जिट पोल में राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 130 से 140 सीटें, एनडीए को 100 से 110 सीटें, AIMIM को 3 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है।
 
यह एक्जिट पोल 38 जिलों के 150 विधानसभा क्षेत्रों में 15 हजार से अधिक मतदाताओं की राय के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों के मतदाताओं की राय जानी गई है।
 
सर्वे में कहा गया है कि महागठबंधन को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता का समर्थन मिला है, जबकि एनडीए को सत्ता विरोधी लहर का कुछ असर झेलना पड़ा है। ALSO READ: Exit Poll : क्या बिहार में चला PK की जन सुराज का जादू, कितनी सीटें मिलने का अनुमान
 
भले ही यह एक्जिट पोल राज्य में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा हो लेकिन अधिकांश टीवी चैनलों और प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने अपने एक्जिट पोल में एनडीए को 133 से 167 सीटें तक दी हैं। इन पोल्स में मोदी-नीतीश की जोड़ी एक बार फिर सत्ता में लौटती दिख रही है। बहरहाल यह तो 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि राज्य में किसकी ताजपोशी होगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
