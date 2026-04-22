बुधवार, 22 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. भविष्यवाणी
  4. netivot-israel-bee-attack-natural-change-or-warning
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (15:31 IST)

इजराइल के नेतिवोट में मधुमक्खियों का हमला: तबाही का संकेत या प्राकृतिक बदलाव?

bee atteck Netivot Israel
सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इजराइल में मधुमक्खियों या कौवों का दिखना एक प्राकृतिक घटना (Swarming) है, जो अक्सर वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) के दौरान होती है। हालाँकि, सोशल मीडिया पर इसे अक्सर धार्मिक भविष्यवाणियों से जोड़कर सनसनी फैला दी जाती है। वर्तमान में (अप्रैल 2026), इजराइल के नेतिवोट और तेल अवीव जैसे शहरों में मधुमक्खियों के झुंड देखे जाने की खबरें चर्चा में हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे पारिस्थितिक तंत्र (Ecological balance) में बदलाव मानते हैं।

घटना का विवरण:

हाल ही में दक्षिण इजराइल के नेतिवोट (Netivot) शहर में मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने दस्तक दी है। शहर के शॉपिंग सेंटर्स, रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर हजारों मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा गया। नेतिवोट के साथ-साथ तेल अवीव और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों से भी ऐसी ही असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और अपने घरों व दुकानों के खिड़की-दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है।

धार्मिक मान्यताएं और चर्चा:

इजराइल में होने वाली इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद धार्मिक हलकों में इसे बाइबिल और कुरान की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग इसे केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना मानने के बजाय 'दैवीय संकेत' के रूप में देख रहे हैं।

प्रमुख संकेत और भविष्यवाणियां:

कौवों का झुंड: मधुमक्खियों के इस हमले से पहले तेल अवीव के आसमान में कौवों के बड़े झुंड देखे गए थे। इस घटना ने धार्मिक व्याख्याओं को और अधिक बल दिया है।
 
दूध और शहद की भूमि: बाइबिल में इजराइल को "दूध और शहद की भूमि" के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि यहाँ मधुमक्खियों की असामान्य गतिविधि देश की समृद्धि या आने वाले किसी बड़े संकट का पूर्व-संकेत हो सकती है।
 
निर्गमन (Exodus 23:28): बाइबिल के 'एक्सोडस' अध्याय में उल्लेख है कि ईश्वर शत्रुओं को भगाने के लिए 'हॉर्नेट' (ततैया या डंक मारने वाले कीटों) को भेजेंगे। वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए कई लोग इसे इजराइल की दैवीय सुरक्षा का संकेत मान रहे हैं।
 
अंत समय के संकेत (End Times): ईसाई और यहूदी धर्मशास्त्रों के अनुसार, 'महा-क्लेश' (Great Tribulation) या अंत समय से पहले प्रकृति में उथल-पुथल मचेगी। टिड्डियों का दल, मधुमक्खियों का हमला और समुद्र के रंग में बदलाव को इसी श्रेणी में रखा जाता है।
 
यशायाह (Isaiah 7:18) का हवाला: कई लोग यशायाह 7:18 का संदर्भ दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रभु मिस्र की मक्खियों और अश्शूर की धुमक्खियों को 'सीटी बजाकर' बुलाएंगे। यह पद परमेश्वर के न्याय और सेनाओं के आक्रमण को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है।
 
कुरान का संदर्भ (सूरह अल-अराफ 7:133): इस्लाम में भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र मिलता है। सूरह अल-अराफ के अनुसार, अल्लाह ने अहंकारी और अपराधियों को चेतावनी देने के लिए तूफान, टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून की निशानियां भेजी थीं। लोग वर्तमान स्थिति को इसी तरह की एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।
 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण:

विज्ञान के अनुसार, मधुमक्खियों का इस तरह झुंड में निकलना 'स्वार्मिंग' कहलाता है। जब एक छत्ता बहुत बड़ा हो जाता है, तो रानी मधुमक्खी आधे झुंड के साथ नए घर की तलाश में निकलती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, फूलों की कमी या मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के कारण भी उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है।
 

निष्कर्ष:

यद्यपि धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इसे तबाही या दैवीय न्याय का संकेत मान रहे हैं, वैज्ञानिक इसे प्रकृति के बदलते चक्र का हिस्सा मानते हैं। भौगोलिक और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण इजराइल में ऐसी हर घटना वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेत

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेतज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के मेष और चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से दोनो की अपनी उच्च राशि में होना एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है। शुक्र भी स्वयं की राशि में होकर मालव्य योग बना रहा है। इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की गति के बदलने से भी कई बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों के इस महागोचर से आने वाले कुछ दिनों में 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं।

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां7 prophets of India: भारत के लगभग हर प्रांत में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और ज्योतिषी रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। इन भविष्यवक्ताओं ने अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातें लिखीं और समय पर इनकी बातों को कभी प्रचारित या प्रसारित नहीं किया गया जिसके चलते विदेश के तथाकथित ज्योतिष और भविष्‍यवक्तों की भविष्यवाणियों को ही सच मानकर उन्हें ही महान समझा गया, जबकि उन भविष्यवक्तों ने अपनी भविष्‍य की किताबों में गोलमाल छंदों में भविष्य की बाते लिखी हैं, लेकिन भारत के संतों ने स्पष्ट रूप से भविष्य को लिखा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही संतों और उनकी किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातें

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातेंBasaveshwara jayanti 2026: कर्नाटक में जातिवाद, भेदभाव, अंधविश्‍वास और कुरीतियों के खिलाफ संत बसवेश्वर जी ने एक आंदोलन चलाया और लोगों को सच्चे धर्म के प्रति जागृत किया। बाद में उनके सामाजिक कार्यों के संगठन को लिंगायत संप्रदाय कहा जाने लगा। भगवान बसवेश्वर की जयंती, जिसे 'बसव जयंती' (Basava Jayanthi) कहा जाता है, मुख्य रूप से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यानी अक्षय तृतीया पर उनकी जयंती रहती है। आज 20 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जा रही है।

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

खप्पर योग का बड़ा असर: 4 राशियों को होगा फायदा, जानिए कौन से 5 काम करें

खप्पर योग का बड़ा असर: 4 राशियों को होगा फायदा, जानिए कौन से 5 काम करेंKhappar Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में 'खप्पर योग' को सामान्यतः एक चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल मचाने वाला योग माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह 'आपदा में अवसर' की तरह सिद्ध होता है। जब ग्रहों की स्थिति कठिन होती है, तो मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु जैसी ऊर्जावान राशियों को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। मई के मध्य से जून 2026 के अंत तक रहेगा खप्पर योग।

13 महीने का साल और खप्पर योग: शनि की चाल पलटेगी दुनिया की किस्मत, क्या आने वाला है कोई बड़ा संकट?

13 महीने का साल और खप्पर योग: शनि की चाल पलटेगी दुनिया की किस्मत, क्या आने वाला है कोई बड़ा संकट?Meen shani yog 2026: 29 मार्च 2026 से शुरू हुए रौद्र संवत्सर में इस बार 12 नहीं 13 माह रहेंगे। इस अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। इसी दौरान शनि मीन योग और खप्पर योग के साथ ही कई अनिष्टकारी योग भी रहेंगे। 8 वर्षों के लिए बृहस्पति अतिचारी हैं और कालसर्पयोग के साथ ही विस्फोटक योग, यमा योग या अग्नि-मारुत योग भी बना है। इसी के चलते ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब आगे क्या होगा?

पहलगाम हमले की बरसी: क्या फिर दहलेगा दुश्मन? 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' की आहट से मचा हड़कंप

पहलगाम हमले की बरसी: क्या फिर दहलेगा दुश्मन? 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' की आहट से मचा हड़कंपpahalgam attack Operation Sindoor: 22 अप्रैल 2026 आज पहलगाम की पहली बरसी है। पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या करती थी इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 लॉच करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। वर्तमानमें आतंककी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा शुरू, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अप्रैल, 2026)Today Rashifal 22 April 2026 | कैसा रहेगा आज 22 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी....

22 April Birthday: आपको 22 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 April Birthday: आपको 22 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com