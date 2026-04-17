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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (09:01 IST)

Top News : देश में महिला आरक्षण लागू, इजराइल-लेबनान में 10 दिन का सीजफायर

women reservation bill
Top News 17 April : इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हो गया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इन 2 घटनाक्रमों से दुनिया में बड़ी शांति की उम्मीद। देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून। रोहित वेमुला विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। 17 अप्रैल की बड़ी खबरें : 

देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून

महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है हालांकि, यह साफ नहीं है कि जब संसद में इस कानून पर चर्चा चल ही रही है तो फिर इसे आज से ही लागू क्यों किया गया है। ALSO READ: महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी; 16 अप्रैल से हुआ प्रभावी, विपक्ष ने उठाए सवाल

तीनों बिल पर संसद में मतदान

संसद में महिला आरक्षण बिल समेत तीनों बिलों पर चर्चा जारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज संसद में इस पर अपनी बात रख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में चल रही चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद शाम 4 बजे होगा मतदान।
 

इजराइल-लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम

इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर रात 2.30 बजे से लागू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के ऐतिहासिक सीजफायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि उनकी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 'बेहतरीन बातचीत' हुई है। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिन का युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है। ALSO READ: इजराइल-लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप बोले- मैंने 10वीं जंग को रोका, हिज्बुल्लाह ने कहा- महापाप
 

परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ ईरान

ट्रंप ने कहा है कि ईरान, परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया है और ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भी सौंपने को तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि अगर सबकुछ सही रहा तो वे जल्द ही शांति वार्ता पर बात करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं।

पंजाब ने मुंबई को 7 विकेटों से रौंदा

प्रभसिमरन सिंह (नाबाद 80) और श्रेयस अय्यर (66) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत पंजाब किंग्स ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुम्बई इंडियंस को 21 गेंदें शेष रहते सात विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स अंक तालिका में नौ अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। ALSO READ: श्रेयस के आगे नतमस्तक पल्टन, पंजाब ने मुंबई को 7 विकेटों से रौंदा
edited : Nrapendra Gupta 
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