Top News : देश में महिला आरक्षण लागू, इजराइल-लेबनान में 10 दिन का सीजफायर

Top News 17 April : इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हो गया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इन 2 घटनाक्रमों से दुनिया में बड़ी शांति की उम्मीद। देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून। रोहित वेमुला विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। 17 अप्रैल की बड़ी खबरें :





देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून ALSO READ: महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी; 16 अप्रैल से हुआ प्रभावी, विपक्ष ने उठाए सवाल तीनों बिल पर संसद में मतदान संसद में महिला आरक्षण बिल समेत तीनों बिलों पर चर्चा जारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज संसद में इस पर अपनी बात रख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में चल रही चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद शाम 4 बजे होगा मतदान। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है हालांकि, यह साफ नहीं है कि जब संसद में इस कानून पर चर्चा चल ही रही है तो फिर इसे आज से ही लागू क्यों किया गया है।

इजराइल-लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम

परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ ईरान

ट्रंप ने कहा है कि ईरान, परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया है और ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भी सौंपने को तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि अगर सबकुछ सही रहा तो वे जल्द ही शांति वार्ता पर बात करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं।

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