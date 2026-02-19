गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. vakri-guru-atichari-gati-2-june-5-rashi-labh-3-rashi-satarkु
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (12:54 IST)

गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 6 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभव

The AI image shows Jupiter and the caption: Due to retrograde Jupiter, 5 zodiac signs will benefit greatly.
Guru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर गए थे और 2 जून 2026 तक वे इसी अवस्था में रहेंगे। वक्री गुरु के अतिचारी गोचर से 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ और 3 राशि वालों को रहना होगा बचकर।
 

वक्री गुरु के कारण 5 राशियों को बड़ा लाभ

1. वृषभ राशि (Taurus):

भाव: बृहस्पति आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: उत्तराधिकार या अचानक लाभ से धन अर्जित हो सकता है, पर संतुष्टि की कमी रहेगी।
करियर: कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है।
व्यापार: प्रतियोगियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, जिससे मुनाफे की दर में गिरावट आ सकती है।
आर्थिक: एक ओर लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है।
व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से दूरी आ सकती है।
सेहत: आंखों से जुड़ी एलर्जी या संक्रमण परेशान कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर हो सकती है।
 

2. सिंह राशि (Leo):

भाव: आपकी कुंडली के पांचवें तथा आठवें भाव के स्वामी का लाभ यानी एकादश भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी और कार्यों में लक्ष्य हासिल होंगे।
करियर: सफलता से भरपूर समय। कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और मान-सम्मान मिलेगा।
व्यापार: स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिल सकता है।
आर्थिक: अधिक धन अर्जन और बचत करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और सुखद समय बीतेगा।
सेहत: इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा।
 

3. कन्या राशि (Virgo):

भाव: बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और दसवें भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। रिश्तों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विकसित करने की ओर झुकाव।
करियर: नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षमता के बल पर उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं।
व्यापार: व्यापार पर कम ध्यान दे सकते हैं, जिससे प्रदर्शन कमजोर और लाभ सीमित रहेगा।
आर्थिक: अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद या तकरार संभव है। कड़वाहट से बचना जरूरी है।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो चिंता का कारण बनेगा।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio):

भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आठवें भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संबंधित यात्राएं संभव। अचानक धन लाभ भी हो सकता है।
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है, नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें।
व्यापार: सामान्य व्यापार में सफलता कम। शेयर बाजार, ट्रेडिंग आदि में अच्छा लाभ।
आर्थिक: मध्यम स्तर की आमदनी होगी, लेकिन उससे संतुष्टि कम मिलेगी।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी से बातचीत करते समय धैर्य और संयम से काम लेना होगा।
सेहत: आंखों और दांतों में परेशानी हो सकती है, जिससे बेचैनी महसूस होगी।
 

5. धनु राशि (Sagittarius):

भाव: बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और सातवें भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: नई मित्रता निभाने और उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों के साथ बनाए रखने पर ध्यान देंगे। यात्राएं अधिक होंगी।
करियर: विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, जो बेहद लाभदायक और सफल सिद्ध हो सकते हैं।
व्यापार: प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरेंगे।
आर्थिक: कमाई अच्छी होगी, जो सुनियोजित योजना और दिशा का परिणाम होगी।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा करने में सफल रहेंगे, संबंधों में मिठास आएगी।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है।
 
 

वक्री गुरु के अतिचारी गोचर के चलते 3 को झटका संभव

 

1. मिथुन राशि (Gemini):

भाव: बृहस्पति आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं और पहले भाव (लग्न) में गोचर चल रहा है।
विशेष: मित्रों से सतर्क रहें। नौकरी के संबंध में अच्छी योजना बनाएं, परिणाम मध्यम रहेंगे।
करियर: सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। संयम रखें।
व्यापार: कार्यों में देरी या बैकलॉग से मुनाफा घट सकता है और चिंता बढ़ेगी।
आर्थिक: आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में अधिकता होगी। संतुलन बनाना जरूरी है।
व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से मनमुटाव और रिश्ते में दूरी आ सकती है।
सेहत: नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण संभव है।
 

2. कर्क राशि (Cancer):

भाव: बृहस्पति आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: अचानक खर्चों में वृद्धि, कार्यों में देरी और नींद की कमी जैसी समस्याएं।
करियर: काम के लिए मध्यम स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व योजना से सफलता की संभावना बढ़ेगी।
व्यापार: अपरिप्याप्त लाभ मिल सकता है और शीर्ष पर पहुंचना कठिन हो सकता है।
आर्थिक: लोन, बीमा या अन्य प्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है।
व्यक्तिगत: परिवार से जुड़े पुराने मुद्दों के चलते जीवनसाथी से असंतोष।
सेहत: पैरों में तेज दर्द हो सकता है, जो इम्यूनिटी की कमी के कारण हो सकता है।
 

3. कुंभ राशि (Aquarius):

भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव में गोचर चल रहा है।
विशेष: बच्चों और उनके भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।
करियर: अधिक कार्यभार और असुरक्षा की भावना का सामना। वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से तनाव।
व्यापार: सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता। लापरवाही से नुकसान हो सकता है।
आर्थिक: कमाई के बावजूद, अत्यधिक खर्चों के कारण बचत करना मुश्किल हो सकता है।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकते हैं। आपसी समझ की कमी से तनाव बढ़ सकता है।
सेहत: बच्चों के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है (जुकाम या एलर्जी)।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

और भी वीडियो देखें

Phulera Dooj Upay 2026: मनोकामना पूर्ति के लिए फुलैरा दूज के 7 विशेष उपाय

Phulera Dooj Upay 2026: मनोकामना पूर्ति के लिए फुलैरा दूज के 7 विशेष उपायPhulera Dooj Remedies: फुलैरा दूज भक्ति, प्रेम और फूलों की होली का पावन उत्सव माना जाता है। इस दिन से होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। रंगों की होली से पहले, भक्तगण भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के साथ अत्यंत उत्साहपूर्वक फूलों की होली खेलते हैं।

Phulera Dooj 2026: फुलैरा दूज के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और पूजा विधि

Phulera Dooj 2026: फुलैरा दूज के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और पूजा विधिPhulera Dooj, Auspicious Hindu festival before Holi: फुलैरा दूज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और बरसाना में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन से ब्रज में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 फरवरी, 2026)Today 19 February horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 19 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय19 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 फरवरी, 2026 का विशेष...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com