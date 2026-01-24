बुधवार, 28 जनवरी 2026
Written By WD News Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 27 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: आज निवेश के लिए समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रमोशन की बात चल सकती है।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: बिजनेस में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी। 
लव: आज पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, धैर्य रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 
लव: परिवार और साथी के बीच तालमेल बना रहेगा।
धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। 
लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: आगामी भविष्य के लिए धन संचय जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा।
धन: कारोबार में आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है।
लव: साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: लॉटरी या शेयर मार्केट में जोखिम न लें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: आज मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
लव: आपसी विश्वास बढ़ेगा। विवाह के योग बन सकते हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है।
उपाय: पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: ऑफिस में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: किसी मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।
धन: आय बढ़ेगी, लेकिन अचानक खर्च भी आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: बीपी के मरीज सावधानी बरतें।
उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कारोबार तथा नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है।
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
