शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 26 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 26 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 26 October 2025 horoscope in Hindi
मेष (Aries)
 
Today 26 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च रहेगा। कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।
धन: अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: जॉब कर रहे जातक स्थिरता और मेहनत से काम करें। वित्तीय सौदों और समझौतों के लिए दिन उत्तम है।
लव: रिश्ते में शांति और गहराई बनी रहेगी। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे। जमीन-जायदाद में निवेश करने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: गले और आंखों की छोटी-मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज़ न करें।
उपाय: सफेद वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: संचार और नेटवर्किंग के माध्यम से बड़ी सफलता मिलेगी। मीडिया या सेल्समैन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
लव: खुशहाली और मस्ती का माहौल रहेगा। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत हो सकती है।
धन: आय स्थिर है, लेकिन अचानक खर्च आ सकता है। समझदारी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। हल्का व्यायाम करें।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: सहकर्मियों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। घर से जुड़े काम या व्यापार में सफलता मिल सकती है।
लव: पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक बंधन मजबूत होगा।
धन: धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। पानी से जुड़ी समस्याओं से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपके सरकारी कामों में तेजी आएगी। आत्मविश्वास और साहस से बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: रिश्ते में खुशी और प्यार बना रहेगा। पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बीतेगा।
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आपकी विश्लेषण क्षमता से प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे, काम में सफलता मिलेगी। अधूरे काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर की आलोचना करने से बचें। शांत और व्यावहारिक तरीके से अपनी बात रखें।
धन: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। कर्ज चुकाने के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें। तनाव से बचें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला (Libra)
 
करियर: व्यापार में साझेदारी के काम में लाभ होगा। कार्यस्थल पर संतुलन और सहयोग बना रहेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांस और खुशहाली रहेगी। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: आय अच्छी होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। खरीददारी में अति से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लें।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।ALSO READ: Chhath Vrat Rules: छठ व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए?
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र की गुप्त योजनाओं पर काम सफल होगा। रिसर्च से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उत्तम है।
लव: रिश्ते में गहराई महसूस होगी। अविश्वास की भावना से बचें।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। टैक्स और बीमा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। ध्यान करने से लाभ होगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज पत्नी का भाग्य आपके साथ है। नई जॉब और उच्च शिक्षा से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुशहाल और आशावादी समय बिताएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के लिए उत्तम दिन है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खुशमिजाज़ महसूस करेंगे।
उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। ईमानदारी की भावना आज सफलता दिलाएगी। 
लव: रिश्ते में गंभीरता बनाए रखें। पार्टनर को समय देना जरूरी है।
धन: बचत पर ध्यान दें। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नए विचारों पर अमल करेंगे। काम बन जाने से कार्यस्थल पर लाभ होगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी।
लव: दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनेगा। सोशल सर्कल में छाये रहेंगे। प्रेम संबंध में मजबूती रहेगी। 
धन: आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च आ सकता है। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें।
उपाय: किसी मंदिर में भोजन का दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज अच्छा लाभ होगा। अटके सरकारी मामलों में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेमीजन अत्यधिक भावुकता से बचें। लव पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव लगेगा। खुशी महसूस करेंगे।
धन: अचानक आ रहे खर्चों पर नियंत्रण रखें। कई अन्य स्थान से आय हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी। माता को आध्यात्मिक गतिविधियों से लाभ होगा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)Today Rashifal 31 January 2026 : आज 31 जनवरी 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

31 January Birthday: आपको 31 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 January Birthday: आपको 31 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 31 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभ

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभShukroday 2026: आगामी 02 फरवरी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिन सोमवार को शुक्र का तारा पश्चिम दिशा में उदित होगा। शुक्रोदय होने के साथ ही विगत एक माह से चला आ रहा विवाह आदि शुभ एवं मांगलिक कार्यों पर लगा विराम हट जाएगा एवं विवाह, मुण्डन, सगाई,

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्कMakar rashi me chaturgrahi yog: वर्तमान में मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का 'चतुर्ग्रही योग' बना हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है जो अनुशासन, करियर में गंभीरता और व्यावहारिक निर्णयों पर जोर देती है। ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में इतने प्रभावी ग्रह जमा होते हैं, तो उसका गहरा असर सभी राशियों पर पड़ता है। मकर राशि के इस भारी जमावड़े के कारण मुख्य रूप से 4 राशियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com