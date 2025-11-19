गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 20 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 20 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 20 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today 20 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कारोबार या नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ी योजना बनाएं।
लव: प्रेम संबंधों में साथी से बात करके मुद्दों का समाधान करें।
धन: आज अचानक कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। 
लव: आज अपने प्रेमी साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग से तनाव दूर किया जा सकता है।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा से आपके धन में वृद्धि होगी।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: आज कारोबारियों को काम में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में आई दूरियों का संवाद से समस्याओं का समाधान होगा।
धन: आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक सेहत ठीक रहेगी, लेकिन शांति बनाए रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: किसी प्रोजेक्ट के कार्य में प्रगति हो सकती है। कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कोई खर्च अचानक हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें, मानसिक शांति मिलेगी।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कार्य या व्यापार में आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। 
लव: पार्टनर से बात करके रिश्ते को और मजबूत बनाएं।
धन: आज बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: कार्य में आ गई नई चुनौतियों को पार कर लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से हालात बेहतर होंगे।
धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान रखें, हल्का तनाव हो सकता है।
उपाय: पीपल में पानी डालें, यह शुभ रहेगा।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आज अचानक धन की स्थिति बदलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और दृढ़ता से समस्याएं हल करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में नकारात्मकता से बचें, रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
धन: बाहरी बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: घर के बुजुर्गों की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सरसों के तेल का दीया लगायें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा तथा व्यापारियों को आज का दिन लाभकारी हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में आपके लिए नये रास्ते खुलेंगे।
धन: धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य: आज आराम की जरूरत महसूस हो सकती है।
उपाय: पूजा-पाठ से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: जॉब कर रहे जातक आप अपनी मेहनत से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
लव: आज आप लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिता सकते हैं।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: किसी प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। 
लव: आज आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।
धन: संतान की शिक्षा पर कोई बड़ा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ायें, इससे स्थिति में सुधार होगा।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ तनाव हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस हो सकता है, धैर्य रखें।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बाहरी खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: स्वयं की मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: आज मौसमी फलों का दान करें, इससे शुभ परिणाम मिलेंगे।
