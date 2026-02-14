रविवार, 15 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today Horoscope Rashifal 15 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो

मेष (Aries)

Today 15 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नया काम या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।
लव: प्रेम जीवन में साथी से नजदीकी बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता है।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। 
लव: दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति में बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, आराम करें।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल की थोड़ी समस्याएं देर-सबेर समस्याएं हल होंगी।
लव: रिश्तों में थोड़ी सी उलझन हो सकती है।
धन: आज खर्च पर नियंत्रण रखना होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 

कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यस्थल पर काम को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी।
धन: खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति ठीक रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य:मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: कार्य में सफल होंगे, आपके प्रयास रंग लाएंगे।
लव: रिश्तों में भावनाओं को साझा करें।
धन: आज धन आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

 

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के कार्य में नए अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांसभरा समय रहेगा।
धन: आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज आराम करें, सेहत में सुधार होगा।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: परिवार में कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है।
धन: धन संचय करने में सफल होंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में उन्नति के योग हैं। 
लव: प्रेमियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आज व्यापार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज पेट दर्द हो सकता है। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापारिक मामलों में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण के प्रति सावधान रहें। 
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सोशल मीडिया, तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी विषय पर चर्चा होगी। 
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कला से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमी आज रोमांटिक मूड में रहेंगे।
धन: कारोबार तथा आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है। 
Webdunia
