Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 फरवरी, 2026)

मेष (Aries)
Today 15 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नया काम या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।
लव: प्रेम जीवन में साथी से नजदीकी बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता है।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति में बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, आराम करें।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल की थोड़ी समस्याएं देर-सबेर समस्याएं हल होंगी।
लव: रिश्तों में थोड़ी सी उलझन हो सकती है।
धन: आज खर्च पर नियंत्रण रखना होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्यस्थल पर काम को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी।
धन: खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति ठीक रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य:मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्य में सफल होंगे, आपके प्रयास रंग लाएंगे।
लव: रिश्तों में भावनाओं को साझा करें।
धन: आज धन आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के कार्य में नए अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांसभरा समय रहेगा।
धन: आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज आराम करें, सेहत में सुधार होगा।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें।
लव: परिवार में कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है।
धन: धन संचय करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में उन्नति के योग हैं।
लव: प्रेमियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आज व्यापार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज पेट दर्द हो सकता है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: व्यापारिक मामलों में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण के प्रति सावधान रहें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: सोशल मीडिया, तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी विषय पर चर्चा होगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कला से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमी आज रोमांटिक मूड में रहेंगे।
धन: कारोबार तथा आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।