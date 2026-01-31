रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 01 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

मेष (Aries)

 
Today 01 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 
लव: रोमांटिक रिश्ते में साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय भी बढ़ने के आसार हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय आराम करें। 
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। 
लव: रिश्तों में आपसी समझ और स्नेह बढ़ेगा। 
धन: पैसों का प्रबंधन ठीक रहेगा, लेकिन अचानक खर्चों की संभावना भी है।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन हल्के व्यायाम और योग की आदत डालें।
उपाय: आज गायों को चारा खिलाएं।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ छोटे मतभेद हो सकते हैं।
धन: आय में वृद्धि होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करने का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सराहना होगी।
लव: रिश्ते में अधिक समझ और सामंजस्य रहेगा। 
धन: वित्तीय मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए ध्यान या योग करें।
उपाय: सफेद फूलों का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव का सामना कर सकते हैं। 
लव: साथी के साथ रिश्ते में नयापन और रोमांस रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनुशासित खर्च करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी।
उपाय: आज काले वस्त्रों का दान करें।ALSO READ: जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन किसी सहकर्मी से परेशानी हो सकती है।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।
धन: आय में संतुलन रहेगा। निवेश में जोखिम से बचें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
 

तुला (Libra)

 
करियर: अपने पेशेवर लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित रहें। 
लव: एक-दूसरे की भावनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान करें।
उपाय: ताम्बे के बर्तन का दान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: पेशेवर जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद होगा।
लव: रिश्तों में अच्छे पल आएंगे, लेकिन कुछ समय अकेले बिताना भी फायदेमंद रहेगा।
धन: अचानक वित्तीय लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से बचें।
उपाय: किसी गरीब को भोजन दें और दीपक जलाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समय उचित है।
लव: प्रेमी साथी के साथ रिश्ते में सुख मिलेगा। 
धन: किसी बड़े निवेश का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें, विशेष रूप से हड्डियों और जोड़ों की सेहत।
उपाय: आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएं।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की योजना बन सकती है। 
लव: साथी की भावनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान रखें।
उपाय: आज सूर्य पूजा में हल्दी का उपयोग करें।
 

कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी सहकर्मी से सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।
लव: कुछ पुराने रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। 
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्य में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ बढ़ेगी। 
धन: यह समय भविष्य के लिए धन संचित करने का समय है।
स्वास्थ्य: शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: रविवार को नमक का सेवन कम करें।ALSO READ: 02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभ
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय01 February 2026 Today Shubh Muhurat; क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधार

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधारवर्ष 2026 में बुध का कुंभ राशि में गोचर 3 फरवरी 2026, मंगलवार को होने जा रहा है। इस गोचर से मुख्य रूप से 1.मेष, 2.वृषभ, 3.मिथुन और 4.कुंभ राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर (3 फरवरी 2026) सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। यहाँ राशि अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-

Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर

Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर02 to 08 February 2026 Horoscope: आपके जीवन में प्रत्येक सप्ताह नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। साप्ताहिक राशिफल आपको आगामी सप्ताह के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप अपने करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, या परिवार के बारे में चिंतित हैं,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com