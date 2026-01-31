Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 01 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 01 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

लव: रोमांटिक रिश्ते में साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय भी बढ़ने के आसार हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय आराम करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है।

लव: रिश्तों में आपसी समझ और स्नेह बढ़ेगा।

धन: पैसों का प्रबंधन ठीक रहेगा, लेकिन अचानक खर्चों की संभावना भी है।

स्वास्थ्य: प्रतिदिन हल्के व्यायाम और योग की आदत डालें।

उपाय: आज गायों को चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ छोटे मतभेद हो सकते हैं।

धन: आय में वृद्धि होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करने का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सराहना होगी।

लव: रिश्ते में अधिक समझ और सामंजस्य रहेगा।

धन: वित्तीय मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए ध्यान या योग करें।

उपाय: सफेद फूलों का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव का सामना कर सकते हैं।

लव: साथी के साथ रिश्ते में नयापन और रोमांस रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनुशासित खर्च करें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी।

कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन किसी सहकर्मी से परेशानी हो सकती है।

लव: अपने साथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।

धन: आय में संतुलन रहेगा। निवेश में जोखिम से बचें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें।

उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं।

तुला (Libra)

करियर: अपने पेशेवर लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित रहें।

लव: एक-दूसरे की भावनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

धन: आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान करें।

उपाय: ताम्बे के बर्तन का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: पेशेवर जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद होगा।

लव: रिश्तों में अच्छे पल आएंगे, लेकिन कुछ समय अकेले बिताना भी फायदेमंद रहेगा।

धन: अचानक वित्तीय लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से बचें।

उपाय: किसी गरीब को भोजन दें और दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समय उचित है।

लव: प्रेमी साथी के साथ रिश्ते में सुख मिलेगा।

धन: किसी बड़े निवेश का विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें, विशेष रूप से हड्डियों और जोड़ों की सेहत।

उपाय: आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की योजना बन सकती है।

लव: साथी की भावनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान रखें।

उपाय: आज सूर्य पूजा में हल्दी का उपयोग करें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी सहकर्मी से सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।

लव: कुछ पुराने रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्य में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ बढ़ेगी।

धन: यह समय भविष्य के लिए धन संचित करने का समय है।

स्वास्थ्य: शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें।