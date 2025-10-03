Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 04 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 October 2025 : करियर: कार्यस्थल पर अपने प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन विवादों से बचें।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कामकाज के सिलसिले में दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आने वाली रुकावटें दूर होंगी।

लव: बातचीत के जरिए प्रियजन की नाराजगी दूर हो सकती है।

धन: आज आर्थिक लाभ के कई मौके आपके हाथ लगेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: देवी मां को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ कमाने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे।

लव: पार्टनर से नाराजगी हो सकती है, उन्हें मनाने की कोशिश करें।

धन: खोई हुई कीमती वस्तु मिल सकती है, आर्थिक मामलों में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। योग और मेडिटेशन से लाभ होगा।

उपाय: प्रतिदिन गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आज आप अत्यधिक चिंता के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। वाद-विवाद से बचें।

लव: रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

धन: धन लाभ के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें।

उपाय: शिवालय में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज आप अपने करियर से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

धन: व्यापारी वर्ग के लिए नए अवसर सामने आएंगे, जो भविष्य में आर्थिक लाभ दिलाएंगे।

स्वास्थ्य: लगातार भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: पीले रंग की वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: करियर में सफलता के योग हैं। कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न होगा।

धन: किसी मांगलिक कार्यक्रम में धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशि (Libra)

करियर: आर्थिक मामले सुलझेंगे और करियर में उन्नति होगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है।

धन: पर्याप्त धन हाथ में आ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता का अनुभव होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने की सलाह है।

उपाय: चने की दाल और केले का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: करियर के मामले में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे।

लव: घर-परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: धन संबंधी मामलों में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बीमारी को लेकर वहम हो सकता है।

उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: व्यापार के मामले में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। प्रेम जीवन ठीक।

धन: ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग हैं। निवेश का मन बनेगा।

स्वास्थ्य: माता-पिता के साथ-साथ स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें।

उपाय: श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें आसानी से सुलझा लेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी लेने पर विचार होगा।

स्वास्थ्य: घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनि या हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज किए गए काम में आपको यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अपनों से करीबी बढ़ाने में सफल रहेंगे।

धन: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सभी की सेहत अच्छी बनी रहेगी।

उपाय: आज गरीबों को खाना खिलाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में कामकाज की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। व्यापार में लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।

लव: वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो वह अब दूर हो जाएगी।

धन: आर्थिक मामलों में आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अत्याधिक थकान से शारीरिक या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।