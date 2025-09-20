रविवार, 28 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 22 September 2025
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 22 September 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सिंगल लोगों के लिए कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य बनाए रखें।
लव: पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सफल होंगे। टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी तरह के बड़े लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को हरी इलायची का भोग लगाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे।
लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके नेतृत्व की सराहना होगी।
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: मां शैलपुत्री की पूजा में पीले फूल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न होगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: मां दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपके प्रयास सफल होंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: करियर के मामले में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। विरोधियों से सावधान रहें।
लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से सुलझा लेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अपनों से करीबी बढ़ेगी।
धन: आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में कामकाज की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। व्यापार में लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।
लव: वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो वह अब दूर हो जाएगी।
धन: आर्थिक मामलों में कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक व मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।
