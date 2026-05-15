शनिवार, 16 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

इमेज में जन्मपत्रिका के साथ फूलों की रंगोली पर सजा नारियल, पत्ते और कलश, शुभ मुहूर्त 2026 के मैसेज के साथ

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
17 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Banyan tree worship: वट सावित्री व्रत: बरगद के पेड़ में छिपा है अखंड सौभाग्य का रहस्य, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 17 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है। रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना और नई ऊर्जा के संचार के लिए विशेष माना जाता है। आज से पुरुषोत्तम या अधिमास प्रारंभ हो रहा है।
 

आज का पंचांग: 17 मई 2026

वार: रविवार
 
तिथि: एकम 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (ज्येष्ठ मास प्रारंभ)
 
नक्षत्र: कृतिका (अगले दिन रात 01:49 एएम, 18 मई तक)
 
योग: शोभन (शाम 04:47 पीएम तक), उसके बाद अतिगण्ड
 
करण: किस्तुघ्न (सुबह 10:55 एएम तक), उसके बाद बव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: मेष (सुबह 08:33 एएम तक), उसके बाद वृषभ
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 एएम से 04:47 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:46 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:24 पीएम से शाम 07:06 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 02:00 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 03:42 पीएम से 05:24 पीएम
 

आज का विशेष और उपाय

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ: आज से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। इस महीने में जल का दान करना महापुण्यदायी माना जाता है।
 
सूर्य उपासना: आज कृतिका नक्षत्र है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और उगते सूर्य को जल देना आपके आत्मविश्वास और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा।
 
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी मांगलिक या नए कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है।
 
चंद्रमा का गोचर: आज चंद्रमा सुबह 08:33 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक प्रसन्नता और कार्यों में स्थिरता आएगी।
 
सावधानी: शाम 05:24 से 07:06 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या यात्रा की योजना न बनाएं।ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (18 से 24 मई): जानें इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (18 से 24 मई): जानें इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope 18 to 24 May 2026: मई 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यधिक ऊर्जावान और परिवर्तनकारी रहने वाला है। इस महीने ब्रह्मांड की चाल 'रफ़्तार' और 'ठहराव' के एक अद्भुत संतुलन की ओर इशारा कर रही है। यहां जानें साप्ताहिक राशिफल 18-24 मई 2026 के अंतर्गत यह सप्ताह 12 राशियों के लिए करियर, पैसा, कारोबार, शेयर मार्केट, शिक्षा, रोमांस और स्वास्थ्य के बारे में क्या लेकर आ रहा है...

रोहिणी लगना और नौतपा लगने में क्या है अंतर, क्या है इसका विज्ञान

रोहिणी लगना और नौतपा लगने में क्या है अंतर, क्या है इसका विज्ञानNautapa: भारतीय लोक संस्कृति, ज्योतिष और मौसम विज्ञान में 'रोहिणी लगना' और 'नौतपा' का बहुत गहरा संबंध है। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म अंतर है। भारत में प्राचीन काल से ही इसके विज्ञान और महत्व को समझजा गया लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इसे मानता है। आइए इनके अंतर और इसके पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मई, 2026)Today Rashifal 16 May 2026 :कैसा रहेगा आज 16 मई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

16 May Birthday: आपको 16 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 May Birthday: आपको 16 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय16 May 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com