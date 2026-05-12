Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

13 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 2 राशियों पर बढ़ेगा खर्च का दबाव, धन हानि से बचने के लिए रहें सतर्क क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 13 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे अचला/ अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है।

आज का पंचांग: 13 मई 2026

वार: बुधवार

तिथि: एकादशी (शाम 05:15 पीएम तक), उसके बाद द्वादशी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (अगले दिन सुबह 05:12 एएम, 14 मई तक)

योग: विष्कुम्भ (रात 01:13 एएम, 14 मई तक)

करण: बव (शाम 05:15 पीएम तक), उसके बाद बालव

सूर्य राशि: मेष

चंद्र राशि: मीन

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:06 एएम से 04:49 एएम

अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को इस मुहूर्त का अभाव रहता है)

राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 01:59 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:13 एएम से 08:54 एएम

गुलिक काल- सुबह 10:36 एएम से दोपहर 12:18 पीएम

आज का विशेष:

अचला/ अपरा एकादशी व्रत: आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

पंचक समाप्त: चंद्रमा के रेवती नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आज पंचक की अवधि जारी रहेगी (मीन राशि का चंद्रमा)। सावधानी बरतें।

बुधवार और एकादशी का संयोग: आज का दिन गणेश जी और विष्णु जी दोनों की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ है। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा।

भद्रा समाप्ति: आज सुबह 04:36 एएम पर भद्रा समाप्त हो चुकी है, अतः दिन के कार्यों में भद्रा का कोई व्यवधान नहीं है।