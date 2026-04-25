Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अप्रैल 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो समस्त दुखों और पापों का नाश करने वाली मानी गई है।

27 अप्रैल 2026, सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

27 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: दशमी - रात 10:55 पीएम तक, उसके बाद एकादशी।

मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।

वार: सोमवार।

नक्षत्र: मघा - दोपहर 12:15 पीएम तक, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी।

योग: वृद्धि - दोपहर 03:55 पीएम तक, उसके बाद ध्रुव।

करण: गर - दोपहर 11:53 एएम तक, फिर वणिज।

चंद्र राशि: सिंह (पूरा दिन-रात)।

सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:39 एएम से 12:32 पीएम

अमृत काल- 09:44 एएम से 11:21 एएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:03 एएम से 04:51 एएम

राहुकाल (अशुभ समय)-07:28 एएम से 09:05 एएम

यमगण्ड- 10:41 एएम से 12:18 पीएम

गुलिक काल-01:55 पीएम से 03:32 पीएम

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

मोहिनी एकादशी: पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की थी।

मघा नक्षत्र (गण्डमूल): दोपहर 12:15 पीएम तक मघा नक्षत्र रहेगा, जो पितरों का नक्षत्र माना जाता है। इस समय तक किए गए पितृ कार्य विशेष फलदायी होते हैं। दोपहर के बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा जो सुख-सुविधाओं के लिए शुभ है।

वृद्धि योग: आज वृद्धि योग है, जिसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य भविष्य में उत्तरोत्तर लाभ प्रदान करता है।

सोमवार का व्रत: सोमवार होने के कारण भगवान शिव की उपासना सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करेगी।