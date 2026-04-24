Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

25 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: किस राशि के लोग सबसे ज्यादा खर्चीले होते हैं, जानिए बचत के उपाय क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

25 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: अष्टमी - रात 02:45 एएम (26 अप्रैल) तक, उसके बाद नवमी।

मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।

वार: शनिवार।

नक्षत्र: पुष्य - दोपहर 02:35 पीएम तक, उसके बाद अश्लेषा।

योग: शूल - रात 09:07 पीएम तक, उसके बाद गण्ड।

करण: विष्टि (भद्रा) - सुबह 04:19 एएम तक, फिर बव - दोपहर 03:38 पीएम तक, उसके बाद बालव।

चंद्र राशि: कर्क (पूरा दिन-रात)।

सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:40 एएम से 12:33 पीएम

शनि-पुष्य योग (अत्यंत शुभ) सूर्योदय से दोपहर 02:35 पीएम तक

विजय मुहूर्त 02:14 पीएम से 03:05 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:05 एएम से 04:53 एएम

राहुकाल (अशुभ समय)-09:06 एएम से 10:42 एएम

यमगण्ड- 01:57 पीएम से 03:34 पीएम

गुलिक काल-05:55 एएम से 07:31 एएम

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

भद्रा समाप्ति: आज सुबह 04:19 एएम पर भद्रा समाप्त हो चुकी है, अतः दिन के शुभ कार्यों में कोई बाधा नहीं है।

अश्लेषा नक्षत्र (गण्डमूल): दोपहर 02:35 पीएम के बाद अश्लेषा नक्षत्र लगेगा। इसमें जन्मे जातकों की शांति पूजा का विधान है।