Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 25 March 2026:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 25 March Muhurat:

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आज का पंचांग: 25 मार्च 2026, बुधवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सप्तमी का दिन है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। नवरात्रि के सातवें दिन काल का नाश करने वाली और भय से मुक्ति दिलाने वाली माता कालरात्रि की पूजा की जाती है।

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 25 मार्च 2026

वार: बुधवार

विक्रम संवत: 2083 (कीलक)

शक संवत: 1948

माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)

तिथि: सप्तमी

विशेष: चैत्र नवरात्रि महासप्तमी, मां कालरात्रि पूजा, महानिशा पूजा, नवपद ओली प्रारंभ।

शुभ मुहूर्त: सुबह 11:15 से दोपहर 01:45 तक।

मुख्य समय: दोपहर 12:01

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: मृगशिरा (शाम 06:45 तक, उसके बाद आर्द्रा)

योग: अतिगण्ड (दोपहर 11:05 तक, उसके बाद सुकर्मा)

करण: कौलव (दोपहर 12:20 तक), फिर तैतिल

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता, लेकिन रामनवमी के कारण मध्याह्न काल (11:15 - 01:45 PM) पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

सुकर्मा योग: दोपहर 11:05 से शुरू (यह योग नई शुरुआत और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ है)।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:44 से 05:34 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:17 तक।

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:35 से 02:05 तक (इस समय महत्वपूर्ण सांसारिक कार्य टालें)।

यमगण्ड: सुबह 08:00 से 09:30 तक।

गुलिक काल: सुबह 11:00 से 12:30 तक।

दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:57 तक।