Today Rashifal 25 March 2026 | कैसा रहेगा आज 25 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
1. मेष (Aries)
करियर: आज ऑफिस के काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेमी की तरफ से शाम को कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: स्वस्थ रहने हेतु आज पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।
लव: प्रेम संबंधों में पुरानी बातें न उठाएं।
धन: बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी होगा।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज अधिक मेहनत करते समय धैर्य न खोएं।
लव: प्रेमी या जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: बाहरी सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: व्यापार में निवेश के लिए समय उत्तम है।
स्वास्थ्य: सुस्ती हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
लव: रिश्तों में नयापन आएगा। किसी मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।
धन: कारोबार में बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है।
स्वास्थ्य: स्वयं को जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में डील्स फाइनल हो सकती हैं।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: धन लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज भारी सामान न उठाएं।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस की गुप्त बातें बाहर साझा न करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।
लव: अविवाहित प्रेम रिश्तों में ईमानदारी बरतें।
धन: आज निवेश का अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज चोट लगने की आशंका है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: बिजनेस में नई पार्टनरशिप हो सकती है।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। भरोसा बढ़ेगा।
धन: किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा को आज स्फूर्ति बनी रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आज पुराने निवेश धन के मामले में लाभदायक होंगे।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: आज पक्षियों को दाना डालें।