सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 03 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
3 फरवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है।
 

आज का पंचांग (3 फरवरी 2026)

तिथि: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: मघा (रात्रि 03:07 तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र।
 
योग: सौभाग्य (दोपहर 03:01 तक), उसके बाद शोभन योग।
 
करण: तैतिल (सायं 06:17 तक), फिर गर।
 
चंद्र राशि: सिंह (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:23 से 06:15 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:10 तक
 
अमृत काल: रात्रि 12:35 से 02:22 तक (4 फरवरी तड़के)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:18 से सायं 04:40 तक (इस दौरान शुभ कार्य न करें)
 
यमगण्ड: सुबह 09:51 से 11:13 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 01:57 तक
 
गण्डमूल: पूरे दिन (आज मघा नक्षत्र होने के कारण गण्डमूल दोष रहेगा)ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?अभी हाल ही में (जनवरी 2026 में) उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और उनसे जुड़े लगभग 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके पहले राम मंदिर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़े जाने के घटनाक्रम को भी लेकर चर्चा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिएJaya Ekadashi n Vijaya Ekadashi: हर साल जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जया और विजया एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत हैं। दोनों एकादशियों का पालन करने से व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान संभव होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?When is Holi in 2026: होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धुलैंडी का पर्व मनाया जाता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि धुलैंडी पूर्णिमा तिथि में नहीं मनाते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है।

और भी वीडियो देखें

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026...

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्टPhalgun month importance in Hindu calendar: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो आध्यात्मिक पूर्णता, भक्ति, प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना गया है। इस मास के समाप्त होते ही चैत्र मास से नववर्ष का आरंभ होता है, इसलिए फाल्गुन को पुराने कर्मों के समापन और नए संकल्पों की तैयारी का समय कहा जाता है।

Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हाल

Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हालज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, 3 फरवरी 2026 की रात 09:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, इसलिए बुध और राहु की युति एक विशेष 'कौतुक' या 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच पैदा करेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का मुख्य प्रभाव दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com