Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 03 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

3 फरवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है।

आज का पंचांग (3 फरवरी 2026)

तिथि: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया।

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: फाल्गुन

वार: मंगलवार

नक्षत्र: मघा (रात्रि 03:07 तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र।

योग: सौभाग्य (दोपहर 03:01 तक), उसके बाद शोभन योग।

करण: तैतिल (सायं 06:17 तक), फिर गर।

चंद्र राशि: सिंह (पूरा दिन और रात)

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:23 से 06:15 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:10 तक

अमृत काल: रात्रि 12:35 से 02:22 तक (4 फरवरी तड़के)

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:18 से सायं 04:40 तक (इस दौरान शुभ कार्य न करें)

यमगण्ड: सुबह 09:51 से 11:13 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 01:57 तक