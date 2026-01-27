Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
28 January Muhurat :
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
28 जनवरी 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
आज संत भाकरे महाराज जन्मोत्सव, रोहिणी व्रत है।
आज का पंचांग (28 जनवरी 2026)
तिथि: दशमी (प्रातः 11:23 तक), उसके बाद एकादशी प्रारंभ।
पक्ष: शुक्ल पक्ष
मास: माघ
वार: बुधवार
नक्षत्र: रोहिणी (रात्रि 03:07, 29 जनवरी तक), उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र।
योग: ब्रह्म (रात्रि 11:15 तक), उसके बाद इन्द्र योग।
करण: गर (प्रातः 11:23 तक), फिर वणिज।
चंद्र राशि: वृषभ (पूरा दिन और रात)
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: (आज बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र और ब्रह्म योग शुभ कार्यों के लिए उत्तम हैं।)
अमृत काल: रात्रि 11:43 से 01:19 तक (29 जनवरी तड़के)
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:25 से 06:18 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:24 से 03:07 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन (सूर्योदय से अगले दिन सुबह 03:07 तक)
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 12:34 से 01:55 तक
यमगण्ड: प्रातः 08:31 से 09:52 तक