सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 09 September 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
09 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 9 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वितीया का श्राद्ध किस मुहूर्त में कैसे करें?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 9 सितंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराभाद्रपद
 
योग (सूर्योदयकालीन)-गण्ड
 
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): 
 
दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
दिशा शूल-ईशान 
 
योगिनी वास-उत्तर
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
 
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में मसूर की दाल चढ़ाएं।
 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: मूल प्रारंभ/सर्वार्थसिद्धि योग/भद्रा/द्वितीया श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
09 September Birthday: आपको 9 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?श्राद्ध पक्ष 2025: तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा है

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा हैcan ladies perform tarpanam: पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में यह कार्य पारंपरिक रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, आधुनिक समय में यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महिलाएं भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं? इस विषय पर धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का असर, हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर करें

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का असर, हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर करेंWhat to do after lunar eclipse : हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे इन उपायों से कम किया जा सकता है।

9 September 2025: 9 सितंबर 2025 को रहें सावधान: ज्योतिषीय योग और दुर्घटना का खतरा, यात्रा टालें

9 September 2025: 9 सितंबर 2025 को रहें सावधान: ज्योतिषीय योग और दुर्घटना का खतरा, यात्रा टालेंBe careful on 9 September 2025: 9 सितंबर 2025 को 9 अंक का दुर्लभ योग संयोग बन रहा है। दिनांक 9, 9वां माह, वर्ष 2025 का जोड़ भी 9 आता है। 9 अंक मंगल ग्रह का अंक माना जाता है। सबसे खास बात तो यह कि यह संयोग मंगल वार को बन रहा है। ऐसे में ज्योतिष विद्वानों का माना है कि वैसे ही राहु और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है ऐसे में इस दिनांक के दिन सावधान रहें।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे करें?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे करें?Pitru Paksha 2025: प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध होता है, जिसे विधि-विधान से करने पर पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस समयावधि में...

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?What to do after chandra grahan: चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहला काम स्नान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए, शरीर और मन की शुद्धि के लिए स्नान करना ज़रूरी है। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, वरना घर पर नहाते समय पानी में गंगाजल मिला लें...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)Today Rashifal 08 September 2025 | कैसा रहेगा आज 08 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com